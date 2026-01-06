드림에이지 '인더섬withBTS', 신규 콘텐츠 업데이트

드림에이지(대표 정우용)는 모바일 매치3 퍼즐 게임 '인더섬withBTS'에서 새해 맞이 대규모 콘텐츠 업데이트를 실시했다고 6일 밝혔다.

이번 업데이트는 카드 컬렉션 신규 시즌을 시작으로 겨울 분위기를 담은 테마 콘텐츠로 구성됐다. 특히 방탄소년단 '고민보다 GO 비비드' 테마를 기반으로 한 신규 카드가 새롭게 추가됐다. 컬렉션을 완성하면 퍼즐 아이템과 함께 GO 문양의 특별 배지를 보상으로 획득할 수 있다.

오는 9일부터는 '보물지도' 시즌 행사가 시작된다. 총 7회차에 걸쳐 순차적으로 진행되며, 각 맵 완주 시 멤버별 실사 프로필을, 7회차까지 완료하면 S급 장식 '북극곰 미끄럼틀'과 함께 다양한 아이템이 제공된다.

오는 20일에는 새로운 이야기 콘텐츠인 신규 챕터 '설원 섬' 에피소드가 공개된다.

같은 날 '고민보다 GO 비비드' 테마 기반 플레이패스 콘텐츠도 시작된다. 퍼즐을 완료해 포인트를 누적하면 테마 코스튬을 비롯해 카드팩·하트·부스터 등 다양한 아이템을 보상으로 획득할 수 있다. 이 콘텐츠는 2월 10일까지 운영된다.