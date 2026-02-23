중국, 'AI 공포 거래' 없다…현지 AI기업에 자금 몰려

미국 투자자들이 인공지능(AI) 때문에 기존 사업 기반이 붕괴될 수 있다는 불안감에 사로잡힌 것과 달리, 중국에서는 잠재력 있는 AI 기업들에 대한 투자 열기가 뜨겁게 달아오르고 있다.

22일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 중국 투자자들은 AI의 성장 잠재력과 비용 절감 효과에 더 주목하면서 유망 기업들에 대한 투자를 확대하고 있다. 특히 새로운 AI 모델을 출시하거나 기존 모델을 고도화한 현지 기업들에 대한 관심이 커지고 있다.

대표적인 것이 홍콩 증시 상장업체인 지푸AI와 미니맥스다. 지난 달 홍콩 증시에 데뷔한 두 회사 주가는 이달 들어 두 배 이상 급등하는 강세를 보였다. 상장 이후 누적 상승률이 각각 524%, 488%에 달한다.

미국 소프트웨어 기업들이 최근 주가 하락으로 고전하고 있는 것과는 판이하게 다른 모습이다. 뉴욕 증시에서는 최근 AI 발전을 둘러싼 불안이 소프트웨어·금융을 거쳐 물류·부동산 업종으로 연쇄 확산되고 있다. 블룸버그가 'AI 공포 거래(AI scare trade)'라고 표현할 정도다.

(사진=챗GPT 이미지 생성기)

차루 차나나 사소마켓 수석 투자 전략가는 "미국은 기존 이익 구조가 경쟁으로 사라지는 것을 불안해하지만, 중국 시장은 AI가 무엇을 뺏어갈지가 아니라 무엇을 도울 수 있는지에 집중하고 있다"며 "중국은 여전히 시장 침투율 확대 단계에 머물러 있어 AI 공포에서 자유로운 편"이라고 분석했다.

이런 차이는 중국의 폐쇄적인 경쟁 환경에서 기인한다. 규제 장벽과 지정학적 긴장으로 인해 외국계 기업의 진입이 제한되면서 현지 기업들이 상대적으로 독자적 성장 기반을 확보했기 때문이다. 실제로 오픈AI, 앤트로픽 같은 미국 AI 강자들은 홍콩 증시에 상장하지 못하고 있는 상태다.

게리 탄 올스프링 글로벌 인베스트먼트 포트폴리오 매니저는 "외국 거대언어모델(LLM)의 시장 접근이 제한된 덕분에 현지 모델 제작사들이 명확한 기회를 잡았다"고 설명했다.

생성형 AI 시장을 개척한 오픈AI와 앤트로픽이 폭발적인 인기를 누리고 있는 것도 중국의 AI 투자 열기를 부추기고 있다는 분석이다. 오픈AI는 1000억 달러 이상 신규 자금 조달을 추진하면서 기업가치가 8500억 달러를 웃돌 가능성이 거론되고 있다. 앤트로픽도 이달 초 300억 달러를 유치하며 기업가치 3800억 달러를 인정받았다.

다만 실적 성장세가 투자 기대를 밑돌 경우 상승세 유지가 어려울 수 있다는 신중론도 나온다. 주요 AI 기업에만 매몰될 경우 다른 산업군이 겪게 될 파괴적 혁신 위험과 이로 인한 시장 전체의 이익 훼손을 간과할 수 있다는 지적이다.

빌리 렁 글로벌 X 매니지먼트 투자 전략가는 "자금이 순수 AI 종목으로 이동하는 반면 알리바바와 텐센트 등 다각화된 플랫폼 기업에서는 차익 실현 매물이 나오고 있다"고 밝혔다.