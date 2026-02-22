[AI는 지금] 챗봇 가고 '에이전트' 왔다…중국, 제2의 딥시크 충격 시동

중국 최대 명절인 춘제 기간에 맞춰 쏟아진 인공지능(AI) 모델이 고성능, 저비용, 오픈소스를 무기로 서구권 빅테크의 폐쇄형 응용 프로그램 인터페이스(API) 생태계를 위협하고 있다. 시장에서는 이를 두고 '제2의 딥시크 충격'이 본격화됐다는 평가가 나온다.

22일 업계에 따르면 바이트댄스, 지푸AI, 미니맥스 등 중국 AI 기업들은 이달 춘제 기간을 전후해 새로운 모델을 연달아 선보였다.

아일랜드 출신 영화감독인 루어리 로빈슨이 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상 일부. 이 영상은 최근 출시된 중국의 AI 동영상 모델 '시댄스 2.0'을 이용해 제작됐다. (사진=루어리 로빈슨 유튜브 갈무리)

틱톡 모회사 바이트댄스는 지난 10일 AI 영상 생성 모델 '시댄스 2.0'을 출시했다. 이미지와 설명 글을 입력하면 영화 수준의 고품질 영상을 수 초 내에 생성하는 것이 특징이다.

이 모델은 명령어 단 두 줄만으로도 박진감 넘치는 장면을 구현하면서 영화 생태계 자체를 흔들 수 있다는 우려까지 낳고 있다. 오픈AI의 소라가 제한된 미리보기 단계에 머무는 것과 달리, 시댄스는 일부 API를 공개하고 상업용 도구로 통합돼 활용성과 비용 효율성 측면에서 경쟁 우위를 확보했다는 평가다.

지푸AI는 코딩과 에이전트 작업에 특화된 차세대 모델 'GLM-5'를 지난 12일 발표했다. GLM-5는 이전 모델 대비 규모를 7440억 파라미터로 키웠다. 딥시크 기술을 적용해 효율적으로 긴 문맥을 처리하면서도 비용을 낮춘 것이 특징이다.

성능 지표 분석 결과, GLM-5는 폐쇄형 모델인 앤트로픽의 클로드 오퍼스 4.6이나 오픈AI의 GPT-5.2와 대등한 수준인 전 세계 3위 기록을 달성했다. 가중치를 공개하는 오픈웨이트 모델 중에선 세계 1위 성능을 입증했다.

미니맥스도 초저가 정책을 내세운 차세대 모델 'M2.5'를 지난 11일 공개하며 코딩 및 에이전트 시장 공략에 나섰다. 전문가 혼합(MoE) 구조를 채택해 2300억개의 매개변수 중 100억개만 선택적으로 활성화해 구동 비용을 클로드나 GPT-5 등 경쟁 모델 대비 최대 95%까지 낮췄다.

M2.5는 숙련된 소프트웨어 설계자처럼 계획을 먼저 세운 뒤 개발을 시작하는 '설계부터 생각하는 능력'이 강점이다. 현재 미니맥스 내부 업무의 약 30%를 M2.5가 스스로 처리하고 있으며, 새로 등록되는 코드의 80%를 직접 생성하는 것으로 나타났다.

딥시크는 차세대 대형 언어모델인 'V4'의 출시를 예고하며 글로벌 AI 시장의 긴장감을 다시 높였다. 조만간 공개될 것으로 예상되는 V4는 대규모 AI의 연산 비용을 줄이는 대신 고차원적인 추론에 집중하게 하는 '엔그램' 기술이 포함될 전망이다.

이는 미국 중심 그래픽처리장치(GPU) 생태계에 영향을 줄 것으로 보인다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 중국 주요 모델들이 미국 빅테크와의 성능 격차를 빠르게 줄이고 있어 중국이 AI 경쟁에서 승리할 것이란 전망을 내놓기도 했다.

에디슨 리 제프리스 중국·홍콩 테크 및 소프트웨어 리서치 총괄은 최근 발표한 '에이전틱 AI 지형도' 보고서를 통해 "전 세계 상위 5개 에이전트 모델 중 3개가 중국산일 정도로 중국의 추격 속도가 무섭다"고 평가했다.

이어 "중국 모델 토큰 비용은 미국 모델의 극히 일부에 불과하기에 기업들의 AI 에이전트 채택률이 높아질수록 가성비를 앞세운 중국 기업들이 시장의 거대한 수혜를 입게 될 것"이라고 덧붙였다.