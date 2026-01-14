드림에이지(대표 정우용)는 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)’의 캐릭터 및 클랜 서버 이전을 시작한다고 14일 밝혔다.

이번 서버 이전은 이날 업데이트 종료 이후부터 일반 서버군과 스트리머 서버군으로 나뉘어 실시된다. 클랜 서버 이전은 오는 15일 23시 59분까지, 개인 서버 이전은 16일 23시 59분까지 진행된다.

드림에이지 관계자는 "이번 서버 이전은 인터서버 정규 시즌 오픈 전 서버 간 격차를 완화해 게임 전반의 생태계의 균형을 회복하고 이용자 플레이 경험을 개선하기 위한 것"이라며 "서버 간 인구와 경쟁 편차를 완화하고 성장 정체 구간에 놓인 유저의 선택지를 넓힐 계획"이라고 전했다.

드림에이지 ‘아키텍트’, 서버 이전 실시... 100일 기념 전야제 진행.

인게임 편의성 개선 작업도 병행된다. 부족한 재료나 소모되는 재료의 수량을 직관적으로 확인할 수 있도록 즉시 제작 기능을 개편했으며, 수동으로 진행되던 ‘각성’은 우선순위 설정을 통한 자동 개방이 가능하도록 개선했다. 지침서 최종 단계는 기존 25단계에서 50단계로 확장됐으며, 모든 미션 완료 시 5성 진화의 근원 및 최상급 카드팩, 4성 하급 장신구 설계도 제작 재료가 제공된다.

관련기사

출시 100일을 기념한 전야제 출석 이벤트도 진행된다. 오는 28일까지 게임에 접속하면 4성 최하급 설계도 파편 선택 상자 등 보상을 제공하며, 14일간 모두 출석하면 4성 최하급 설계도 파편 10개가 추가로 지급된다. 오는 21일 열리는 인터 서버 정규 시즌에 앞서 전투 소모품 사용 및 마물 처치 미션 수행 시 주차별 보상을 증정하는 참여형 이벤트도 마련됐다.

이외에도 테서렉트 전투 참여 시 1~4성 성좌의 가호 카드팩과 별가루가 지급되며, 클랜 기부 횟수에 따라 강화석 상자와 골드 등이 차등 제공된다. 이벤트 배너를 통해 성장에 필요한 버프를 받을 수 있는 ‘모험가의 준비’ 이벤트도 함께 즐길 수 있다.