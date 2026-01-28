[1분건강] 췌장암 예방하려면 체중 관리부터

40대 이하 젊은 췌장암 환자의 주요 발병 원인 중 하나가 비만으로 나타났다. 과체중일 때부터 췌장암 발병 위험이 증가하는 것으로 밝혀져 적극적인 체중 관리가 요구된다.

췌장암은 치료가 어려워 미국 내 암 관련 사망 원인 2위에 해당한다. 유럽에서도 췌장암은 향후 10년 내 3위에 오를 것이란 전망된다. 최근에는 50대 미만 젊은 췌장암 환자도 늘고 있다. 1990년대 이후 30년 만에 50대 미만 췌장암 환자가 전 세계적으로 46.9% 증가한 것으로 알려졌다.

이에 삼성서울병원 혈액종양내과 홍정용 교수, 고려대안산병원 가정의학과 박주현 교수 연구팀은 2009년~2012년 국가 건강검진을 받은 20세~39세 성인 631만5천55명에 대한 추적 조사했다. 연구팀은 2020년 12월 31일까지 추적 관찰을 진행, 총 1천533건의 췌장암 발생 사례를 확인했다.

사진=픽사베이

연구팀은 아시아인에 맞춘 체질량 지수(BMI)에 따라 연구 대상자를 저체중(<18.5kg/m²)과 정상 체중(18.5–22.9kg/m²), 과체중(23.0–24.9kg/m²), 1단계 비만(25.0–29.9kg/m²), 2단계 비만(≥30.0kg/m²)으로 나눠 BMI에 따른 췌장암 발병 위험을 비교했다.

그 결과, 체질량지수(BMI)가 높아질수록 췌장암 위험이 계단식으로 상승하는 경향을 보였다,

췌장암 발생 상대 위험도를 구하면 정상 체중과 비교시 비만 전 단계인 과체중 그룹의 발병 위험은 38.9%나 높았다. 1단계 비만 그룹의 위험도 동일한 수준인 38.9%로 나타났다. 가장 위험한 군은 BMI 30 이상의 2단계 비만(고도 비만) 그룹으로, 정상 체중보다 발병 위험이 96%(약 2배) 높았다.

반면, 저체중 그룹은 정상 체중과 비교해 유의미한 위험 증가가 나타나지 않았다.

관련기사

홍정용 교수는 “비만뿐만 아니라 과체중 단계에서부터 선제적인 체중 관리에 나서는 것이 젊은 층의 췌장암 부담을 줄이는 효과적인 전략”이라고 조언했다.

한편, 연구 결과는 유럽암학회지(European Journal of Cancer) 최근호에 게재됐다.