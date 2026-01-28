티빙, '2025 비저너리 스페셜관' 선봬

'폭군의 셰프', '보이즈2플래닛' 등 마련

방송/통신입력 :2026/01/28 16:15

홍지후 기자 기자의 다른기사 보기

티빙은 CJENM의 ‘2026 비저너리(Visionary)’ 모든 선정작을 감상할 수 있는 ‘2025 최고작 스페셜관’을 공개했다고 28일 밝혔다.

비저너리는 K-엔터테인먼트 산업에 새로운 비전을 제시한 인물이나 작품을 선정해 온 시상식이다.

올해 비저너리는 CJENM IP의 ‘캐릭터’와 이를 설계한 ‘캐릭터 빌더’에 주목해 IP 경쟁력의 본질을 짚었다.

사진=티빙

스페셜관엔 지난 한해 흥행성과 플랫폼 성과, 대중 인지도 등을 동시에 입증한 대표 IP가 한데 모였다. '폭군의 셰프', '보이즈2플래닛', '내 남편과 결혼해줘(한국판, 일본판)', '미지의 서울' 등이 대표적이다.

관련기사

작품별 핵심 캐릭터와 개성을 보여주는 쇼츠도 있다.

티빙 관계자는 “앞으로도 티빙은 K-콘텐츠를 깊이 있게 즐길 수 있는 플랫폼 경험을 지속적으로 선사해 나가겠다”고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
티빙 폭군의셰프 미지의서울 비저너리 시상식

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 작년 영업익 47.2조원 '금자탑'...삼성 제쳤다

AI기본법, 연간 수만 건 문의 쏟아질텐데…지원센터 대응 과제로

기아, 영업익 3년만에 10조원 아래로..."관세 영향"

"디지털자산업 8개로…스테이블코인 자본금 50억원"

ZDNet Power Center