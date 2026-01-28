티빙, '2025 비저너리 스페셜관' 선봬

티빙은 CJENM의 ‘2026 비저너리(Visionary)’ 모든 선정작을 감상할 수 있는 ‘2025 최고작 스페셜관’을 공개했다고 28일 밝혔다.

비저너리는 K-엔터테인먼트 산업에 새로운 비전을 제시한 인물이나 작품을 선정해 온 시상식이다.

올해 비저너리는 CJENM IP의 ‘캐릭터’와 이를 설계한 ‘캐릭터 빌더’에 주목해 IP 경쟁력의 본질을 짚었다.

스페셜관엔 지난 한해 흥행성과 플랫폼 성과, 대중 인지도 등을 동시에 입증한 대표 IP가 한데 모였다. '폭군의 셰프', '보이즈2플래닛', '내 남편과 결혼해줘(한국판, 일본판)', '미지의 서울' 등이 대표적이다.

작품별 핵심 캐릭터와 개성을 보여주는 쇼츠도 있다.

티빙 관계자는 “앞으로도 티빙은 K-콘텐츠를 깊이 있게 즐길 수 있는 플랫폼 경험을 지속적으로 선사해 나가겠다”고 말했다.