티빙, ‘UFC 게이치vs핌블렛’ 생중계

OTT 티빙은 종합격투기(MMA) 단체 UFC 생중계를 진행한다고 19일 밝혔다.

티빙을 통해 공개되는 첫 대회는 ‘UFC 324: 게이치vs핌블렛(GAETHJE vs. PIMBLETT)’이다.

티빙은 2022년 5월부터 한국에서 UFC의 OTT 독점 중계사로서 tvN SPORTS와 UFC를 선보여 왔으며, 오는 2029년까지 독점 중계권 계약을 연장했다.

티빙은 단순한 경기 생중계를 넘어 파이터 중심의 스토리텔링과 하이라이트, 다시보기(VOD), 추천 콘텐츠 등 콘텐츠를 제공한다.

티빙은 올해도 UFC 중계를 비롯해 야구, 농구, 테니스 등 다양한 종목의 스포츠 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 스포테인먼트 OTT 플랫폼으로서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

티빙 관계자는 “앞으로도 UFC를 비롯한 다양한 스포츠 콘텐츠를 통해 팬들이 언제든 신뢰하고 찾을 수 있는 스포츠 시청 환경을 만들어가겠다”고 말했다.