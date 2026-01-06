티빙, MBC 뉴스&시사 특별관 오픈

티빙이 지상파방송 MBC의 콘텐츠 서비스를 강화하며 이용자 선택권을 크게 넓힌다.

티빙은 'MBC 뉴스&시사' 스페셜관을 새롭게 열었다고 6일 밝혔다.

스페셜관에선 MBC 간판 뉴스 프로그램 '뉴스데스크'와 아침 뉴스 '뉴스투데이'의 실시간 라이브를 볼 수 있다.

시사 프로그램 'PD수첩', '스트레이트', '100분 토론' 등은 VOD로 제공한다.

사진=티빙

아울러 '극한84', '신인감독 김연경', '전지적 참견시점'를 공개했다. 다음 주부턴 '오은영 리포트-결혼지옥2', '심야괴담회 시즌4~5', '태계일주 1~3' 등 라인업이 순차 공개된다.

드라마 콘텐츠도 선보인다. ‘판사 이한영’, ‘첫 번째 남자’ 등이다. 사극 '옷소매 붉은 끝동', 메디컬 드라마 '하얀거탑', 시트콤 ‘하이킥’ 시리즈도 공개를 앞두고 있다.

티빙 관계자는 "티빙은 지상파 3사 뉴스를 모두 구비한 플랫폼으로서 뉴스 서비스를 강화하는 동시에, MBC의 다양한 예능과 드라마 콘텐츠까지 대폭 확대해 이용자들에게 더 많은 선택권을 제공하게 됐다"며 "앞으로도 지상파 채널을 포함한 양질의 콘텐츠를 지속적으로 확보해 이용자 만족도를 높여가겠다"고 말했다.