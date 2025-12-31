"팬 콘텐츠 중심 설계"...티빙, 1년간 서비스 변화 보고서 발간

OTT 티빙이 지난 1년간 서비스 변화와 성과를 정리한 연간 보고서 ‘티빙 서비스 2025’를 내놨다고 31일 밝혔다.

단순한 기능 업데이트를 넘어, 콘텐츠 소비 방식부터 라이브 시청 구조, 팬 참여 경험, 뉴스와 광고, 접근성에 이르기까지 시청 경험 전반을 재설계해 온 과정을 정리한 보고서다. 특히 티빙이 ‘보는 OTT’에서 ‘경험하는 미디어 플랫폼’으로 전환해 온 설계의 결과를 담았다.

티빙 관계자는 “티빙 서비스 2025는 지난 1년간의 결과이자, 앞으로의 방향을 보여주는 리포트”라며 “2026년 이후에도 티빙은 사용자 경험을 최우선에 두고, 더 많은 사람이 즐겁게 머무를 수 있는 미디어 플랫폼으로 진화해 진화하겠다”고 말했다.

보고서 주요 내용을 살펴보면 프로그램 전용관으로 확장된 팬 중심 콘텐츠 설계가 눈에 띈다. 티빙은 대표 시즌제 콘텐츠를 중심으로 프로그램 전용관을 도입해 라이브, 클립, 쇼츠, VOD, 비하인드 콘텐츠까지 하나의 공간에 집약했다. 모션 기반 인터랙션, 찜하기, 신규 에피소드 알림 등 팬 참여 기능을 통해 콘텐츠 소비는 일회성 시청을 넘어 반복 방문과 커뮤니티 참여로 확장됐다.

전용관 도입 이후 일부 대표 프로그램은 구독 기여도 측면에서도 뚜렷한 상승 흐름을 보이며, 팬 중심 시청 경험의 효과를 입증했다.

OTT가 당연하게 유지해 온 단방향 시청 구조를 흔든 것도 지난 1년의 중요한 변화로 꼽힌다. ‘같이볼래 라이브’는 호스트와 시청자가 실시간으로 소통하며 콘텐츠를 함께 즐기는 방식으로, OTT를 ‘혼자 보는 화면’에서 사람과 사람이 연결되는 공간으로 확장했다. 라이브 UI, UX 전면 재설계를 통해 소통 중심 시청 환경을 구현했으며 장시간 라이브 콘텐츠가 유의미한 시청 경험으로 작동할 수 있음을 입증했다.

이밖에 티빙은 라이브 탐색 구조를 전면 개편해, 특정 콘텐츠를 보기 위해 접속하는 메뉴에서 일상적으로 탐색하고 발견하는 핵심 시청 공간으로 진화시켰다. 이에 따라 라이브 접근성과 시청 시간이 함께 증가하며 플랫폼 경쟁력 강화로 이어졌다. 스포츠 중계에서는 팬덤중계와 현장음 중계를 도입해 시청 방식을 사용자에게 돌려주는 팬 주도형 시청 문화를 확장하고 있다.

티빙은 뉴스 영역에서도 변화를 시도했다. 실시간 채널, 쇼츠, 클립, VOD를 하나의 뉴스 메뉴로 통합해, 사용자가 상황에 따라 소비 방식을 선택할 수 있도록 했다.

아울러 접근성 개선을 통해 ‘보이지 않아도 사용할 수 있는 앱’을 목표로 서비스 전반을 재정비했다. 전맹, 저시력 사용자를 포함해 화면을 보지 않아도 콘텐츠 탐색부터 재생까지 가능한 구조를 설계하며 모든 사용자가 콘텐츠 탐색부터 재생까지 가능한 환경을 구현했다.