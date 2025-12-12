티빙, 애플TV 통해 ‘F1 더 무비’ 공개

티빙 개별 및 더블 이용권(웨이브), 프리미엄 등급부터 시청 가능

방송/통신입력 :2025/12/12 12:34

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

티빙이 ‘애플TV 브랜드관’을 통해 할리우드 레이싱 블록버스터 ‘F1 더 무비’를 공개한다고 12일 밝혔다.

F1 더 무비는 과거 포뮬러 1(F1)의 유망주로 주목받았던 선수가 몰락 직전의 F1 팀에 합류해 세계 최고의 자리에 오르기 위한 과정을 담은 영화다.

이 영화는 조셉 코신스키 감독이 메가폰을 잡아 국제 프로 레이싱 대회인 'F1'을 소재로, 시속 300km의 압도적인 F1 레이스 세계를 생동감 넘치게 담아냈다.

'F1 더 무비' 포스터 이미지 (제공=티빙)

특히 이 작품은 국내에서 누적 관객 수 521만명을 기록하며 2025년 개봉 외화 박스오피스 1위에 올라 큰 화제를 모았다. 또 전 세계 박스오피스 수익 6억2천900만 달러(약 9천300억원)를 돌파하며 올해 가장 높은 흥행 수익을 올린 스포츠 영화로 기록됐다.

티빙이 준비한 F1 더 무비는 이날부터 티빙 프리미엄 가입자라면 누구나 ‘애플 TV 브랜드관’을 통해 만나볼 수 있다. 광고형·베이직·스탠다드 이용권에서는 이용이 제한된다. 최근 선보인 티빙·디즈니플러스·웨이브 통합 요금제도 스탠다드로 제공돼 F1 더 무비를 시청할 수 없다.

티빙 관계자는 “F1 더 무비는 레이싱의 스피드와 드라마, 그리고 인간적인 서사까지 모두 담아낸 작품”이라며 “티빙 오리지널 ‘슈퍼레이스 프리스타일’과 함께 감상하면 레이싱이라는 스포츠가 가진 매력을 더욱 입체적으로 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
티빙 애플TV 브랜드관 레이싱 스포츠 할리우드 F1 더 무비 영화 콘텐츠

