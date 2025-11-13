티빙, 침착맨과 ‘귀멸의 칼날 같이볼래?’ 월간 라이브 확정

티빙이 인기 크리에이터 침착맨과 ‘귀멸의 칼날 같이볼래?’ 월간 라이브 일정을 확정, 새로운 온라인동영상서비스(OTT) 시청 경험을 확장한다.

티빙은 지난 10월 18일 인기 애니메이션 ‘귀멸의 칼날’ 1기 전편을 침착맨과 라이브로 진행했다. 이는 동시간 전체 티빙 라이브 채널 실시간 시청 점유율 약 50%를 기록했다.

이에 회사는 이달 22일 ‘귀멸의 칼날: 무한열차편’, 다음달 13일 ‘환락의 거리편(2기)’ 등 월간 라이브 일정을 확정했다. 특히 11월 방송에는 침착맨과 그의 동생 크리에이터 ‘통닭천사’가 함께 출연할 예정이다.

티빙 관계자는 “VOD 중심의 OTT에서 벗어나 크리에이터와 팬들이 함께 실시간으로 소통하며 즐기는 라이브 시청 방식이 빠르게 증가하고 있다”며 “같이볼래?를 중심으로 한 티빙의 상호작용 서비스가 새로운 장르로서 국내 OTT 시청 트렌드를 선도할 것으로 기대한다”고 말했다.