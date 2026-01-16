티빙, 2026 호주오픈 생중계···"노박 조코비치 최다 우승?"

티빙(TVING)은 올해 테니스 그랜드 슬램 대회 '2026 호주오픈'을 생중계한다고 16일 밝혔다.

호주오픈은 4대 그랜드 슬램 중 가장 먼저 열리는 대회다. 티빙은 오는 18일부터 다음 달 1일까지 호주 멜버른 파크에서 열리는 본선 전 경기를 실시간 중계한다.

티빙은 스포츠 중계에 특화된 이용자 편의 기능을 제공한다. 생중계 중에도 원하는 장면을 즉시 되돌려 볼 수 있는 ‘타임머신’ 기능과 같은 경기를 시청 중인 이용자들과 실시간으로 감상을 나누고 응원할 수 있는 ‘티빙톡’ 기능을 제공한다.

이번 대회의 관전 포인트는 차세대 황제 야닉 시너와 카를로스 알카라스의 맞대결이다. ‘호주오픈의 사나이’ 노박 조코비치가 최다 우승 기록을 경신할 수 있을지 또한 관전 요소다.

