티빙, 아시아태평양 17개국에 국내 드라마 공개

티빙은 국내 신규 TV 드라마를 일본 디즈니플러스와 아시아태평양 17개 국가 HBOMax플랫폼에 마련된 티빙 브랜드관에서 독점 공개한다고 26일 밝혔다.

티빙 브랜드관은 해외 글로벌 OTT 이용자들에게 티빙이 큐레이션한 K-콘텐츠들을 선보이는 공간이다. MBC 새 금토 드라마 '판사 이한영'과 JTBC 토일 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'이 대표적이다.

이들 작품은 티빙 국내 이용자들에게 서비스되는 것은 물론, 일본 디즈니플러스의 ‘티빙 컬렉션(TVING Collection)’과 아시아태평양 17개 국가 및 지역 내 HBO Max의 티빙 브랜드관에서 소개된다.

사진=티빙

티빙은 이처럼 글로벌 OTT에 국내 유수 제작사들의 웰메이드 콘텐츠를 선보이는 허브 역할을 강화해 나간다는 계획이다. 국내 제작사들은 티빙 브랜드관이라는 빠르고 확실한 글로벌 유통 경로를 확보할 수 있으며, 글로벌 OTT 플랫폼은 티빙이 엄선한 K-콘텐츠 라이브러리로 콘텐츠 경쟁력 강화와 이용자 유입 효과를 기대할 수 있다.

티빙 관계자는 “앞으로도 글로벌 파트너십을 기반으로 K-콘텐츠의 유통과 확산을 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

