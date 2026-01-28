주류시장 축소에…하이트진로, 지난해 영업익 전년比 17.3%↓

하이트진로의 지난해 영업이익이 주류시장 규모 축소 영향으로 전년 대비 20% 가까이 줄어들었다.

28일 하이트진로는 지난해 연결기준 영업이익 1천721억원으로 전년 대비 17.3% 줄었다고 공시했다. 같은 기간 매출은 2조4천986억원으로 전년 대비 3.9% 감소했다. 당기순이익은 408억원으로 전년 대비 57.3% 줄었다.

하이트진로는 주류시장 규모 축소에도 매출이 제한적으로 줄며 선방했고 영업이익은 매출 감소에 따른 외형 축소 영향으로 전년 대비 감소했다고 분석했다.

하이트진로 테라. (제공=하이트진로)

하이트진로 관계자는 “전반적인 주류시장 소비 위축에도 매출 감소폭을 최소화했다”며 “올해는 다양한 시장 활성화 활동을 추진하고 해외시장 공략을 강화할 예정이다”고 말했다.