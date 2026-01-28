주류시장 축소에…하이트진로, 지난해 영업익 전년比 17.3%↓

매출은 4% 줄어…"소비 위축에도 매출 감소폭 최소화"

하이트진로의 지난해 영업이익이 주류시장 규모 축소 영향으로 전년 대비 20% 가까이 줄어들었다.

28일 하이트진로는 지난해 연결기준 영업이익 1천721억원으로 전년 대비 17.3% 줄었다고 공시했다. 같은 기간 매출은 2조4천986억원으로 전년 대비 3.9% 감소했다. 당기순이익은 408억원으로 전년 대비 57.3% 줄었다.

하이트진로는 주류시장 규모 축소에도 매출이 제한적으로 줄며 선방했고 영업이익은 매출 감소에 따른 외형 축소 영향으로 전년 대비 감소했다고 분석했다.

하이트진로 관계자는 “전반적인 주류시장 소비 위축에도 매출 감소폭을 최소화했다”며 “올해는 다양한 시장 활성화 활동을 추진하고 해외시장 공략을 강화할 예정이다”고 말했다.

