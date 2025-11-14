하이트진로, 3Q 매출 전년比 2.4% 감소…"주류 시장 침체 탓"

하이트진로가 주류 시장 침체 직격탄을 맞으며 매출과 영업이익이 모두 감소했다.

하이트진로는 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 2.4% 감소한 6천695억원을 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 22.5% 줄어든 544억원으로 잠정 집계됐다. 순이익 역시 22.6% 감소한 339억원이다.

부문별로 보면 맥주 매출은 전년 동기 대비 5.6% 줄어든 6천83억원을 기록했다. 같은 기간 소주 매출은 1조1천529억원으로 지난해와 비슷한 수준을 유지했다. 막걸리 등 기타 주류 매출은 492억원으로 전년 동기 대비 12.3% 감소했다.

하이트진로CI_한글버전

하이트진로 관계자는 “주류 시장 전반 침체가 이어지면서 당사 실적도 영향을 받고 있다”며 “ 소주는 매출을 안정적으로 유지하면서 견고한 흐름을 보이고 맥주는 날씨 영향으로 수요가 둔화됐지만 가정 시장 중심의 집중 전략을 통해 발포주 카테고리에서 필라이트의 영향력을 강화해왔다”고 말했다.

이어 “향후 점유율 유지뿐만 아니라 시장 회복을 위해 다양한 판매 활동과 브랜드 강화에 나설 계획”이라고 덧붙였다.