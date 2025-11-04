하이트진로, 증류식 소주 전용쌀 ‘일품진로쌀’ 시험재배 완료

하이트진로가 증류식 소주 제조에 최적화된 전용쌀을 개발, 시험재배를 완료하며 원료 경쟁력 강화에 나섰다.

하이트진로는 4일 국립식량과학원과 함께 양조 특성을 평가해 증류식 소주 제조에 적합한 쌀 품종 ‘주향미’를 선정하고, 이를 ‘일품진로쌀’로 상표 출원했다고 밝혔다. ‘주향미’는 하이트진로가 일품진로의 원료 품질을 높이고 대한민국 증류식 소주의 정체성을 확립하기 위해 추진한 프로젝트의 일환이다.

이번 시험재배는 “좋은 원료가 좋은 술을 만든다”는 철학 아래 원료 단계부터 향, 풍미, 발효 효율을 과학적으로 고려한 것이 특징이다. ‘일품진로쌀’은 류신, 페닐알라닌 등 향미 아미노산이 풍부해 깊고 고급스러운 향을 내며, 특히 ‘아이소 아밀 아세테이트’ 함량이 기존 쌀 대비 82% 높아 과실향과 꽃향이 배가된 풍미를 구현한다.

강원도 홍천군 일품진로쌀 재배지.

하이트진로는 향후 ‘일품진로쌀’을 활용해 잡미 없이 깨끗한 끝맛과 부드러운 단맛을 동시에 살린 일품진로의 정통 증류식 소주 맛을 극대화할 계획이다. 이를 통해 국산 쌀의 고부가가치 활용 모델을 제시하고, 대한민국 소주 산업의 품질 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.

또한 하이트진로는 올해 강원도 홍천군과 파트너십을 맺고, 지역 농가와의 협력체계를 강화하며 국산쌀 소비 진작 및 지역 상생을 구체화하고 있다.

하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “세계 1위 소주 판매 기업으로서 대한민국 소주와 국산 쌀의 가치를 높이는 데 앞장서겠다”며 “일품진로는 국산 원료 품질을 강화하고 국내 쌀 산업과 상생하는 대표 증류식 소주 브랜드로 자리매김할 것”이라고 말했다.