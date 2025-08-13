하이트진로, 2분기 매출·영업익 모두 감소

하이트진로가 내수 소비 감소와 주류 시장 축소 등의 여파로 2분기 매출과 영업이익이 모두 감소했다.

하이트진로가 13일 공개한 반기보고서에 따르면, 2분기 회사의 매출액은 6천466억원으로 전년 동기 대비 2.8% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 645억원으로 5.5% 줄었다.

상반기 누적 기준으로는 매출이 1조2천593억원으로 2.1% 줄었으나, 영업이익은 1천272억원을 기록해 전년 동기 대비 9.1% 증가했다.

지역별로 상반기 매출을 보면, 국내 매출은 1조1천306억원으로 2.8% 감소했다. 반면 일본은 332억원으로 10.1% 성장했고, 기타 해외 지역은 936억원에서 956억원으로 2.1% 늘었다.

품목별로는 맥주 매출이 3천820억원으로 전년 동기 대비 4.2% 줄었고, 소주도 7천721억원으로 0.5% 감소했다. 생수 매출 역시 726억원으로 3.6% 하락했다.

하이트진로 관계자는 “대내외 불확실성과 주류 시장 전반의 축소 속에서 적극적인 비용 효율화와 시장 대응으로 매출 등락폭을 최소화했다”며 “하반기에는 규모 유지뿐만 아니라 시장 회복을 위해 다양한 판매 촉진 활동과 브랜드 경쟁력 강화를 지속 추진할 계획”이라고 말했다.