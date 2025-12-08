하이트진로, 14년 만에 대표 교체…장인섭 신임 대표 내정

하이트진로가 신임 대표에 장인섭 부사장을 내정하며 14년 만에 대표를 교체한다.

하이트진로는 이같은 내용을 골자로 한 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 8일 밝혔다. 신규 대표는 오는 30일 임시주주총회 후 이사회를 통해 선임된다.

장 신임 대표는 이번 인사에서 부사장으로 승진하며 신임 대표로 내정됐다. 그는 1967년생으로 수원대학교를 졸업하고 성균관대 경영대학원에서 경영학을 전공했다. 1995년 진로에 입사해 경영전략실 경영진단팀장, 정책팀장, 관리부문 담당상무와 총괄전무 등을 거쳤다.

장인섭 하이트진로 부사장. (제공=하이트진로)

하이트진로는 관리·영업·생산 부문에서도 신규 임원 4명을 발탁했다. 관리 부문에서는 박기웅·이시 상무보, 영업에서는 하재헌 상무보, 생산에서는 김동우 상무보가 신규 임원으로 선임됐다.

관련기사

하이트진로는 이번 정기 임원인사를 시작으로 경영 안정 및 내실 강화, 글로벌 성장전략 추진 등을 위한 조직 개편을 마무리할 계획이다.

하이트진로 관계자는 “국내 주류시장 정체를 극복하고 해외 시장에 적극 진출하기 위한 미래성장전략의 일환으로 임원인사를 실시했다”며 “다음 100년을 이끌 경영진을 새롭게 구성했다”고 말했다.