이마트 노브랜드, 하이트진로와 ‘두꺼비 홈술포차’ 출시

이마트 노브랜드가 하이트진로와 손잡고 ‘두꺼비 홈술포차’ 협업 상품 5종을 단독 출시한다고 8일 밝혔다.

이번 협업 상품은 ▲불오징어 스낵 ▲직화무뼈 불닭발 ▲당면쏙 어묵탕 ▲칼칼포차 우동 ▲양파 감자전믹스 등 총 5종이다.

‘두꺼비 홈술포차’는 노브랜드의 합리적인 가격과 상품력에 하이트진로의 대표 캐릭터 두꺼비가 지닌 친근한 이미지를 더한 간편 안주 라인업이다. 5종 모두 구매해도 1만3천400원의 알뜰한 가격으로 집에서도 푸짐한 안주 한상을 부담 없이 즐길 수 있다는 것이 강점이다.

해당 제품은 노브랜드 전문점에서 판매 중이며, 오는 11일부터 이마트, SSG닷컴 이마트몰 등에서도 만나볼 수 있다.

이번 협업 상품은 홈술·홈파티족을 겨냥하기 위해 출시됐다. 실제 연말을 앞두고 고물가 영향으로 집에서 술과 안주를 즐기는 홈술·홈파티 트렌드가 강화되면서 관련 수요도 늘고 있다. 최근 한 달간(11월5일~12월4일) 이마트에서 전년동기 대비 소주, 맥주, 와인 등 주류 판매량이 22%, 불막창, 감바스 알아히요 등 간편 안주류는 19.7% 증가했다.

노병간 이마트 노브랜드 사업부장은 “하이트진로와 협업을 통해 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 홈술 트렌드 반영해 합리적인 가격에 풍성한 구성으로 선보이게 됐다”며 “내년에는 식품을 넘어 라이프스타일 영역까지 협업을 확대하고, 트렌디한 캐릭터, 브랜드와 협업을 강화하며 노브랜드의 가치를 더욱 다양한 고객층으로 넓혀갈 계획이다”고 말했다.

