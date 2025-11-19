3천원대 치킨…이마트, 물가안정 ‘4일 특가’ 진행

햇귤·고구마·와규 등도 할인…노브랜드 밀키스 신상품도 선봬

유통입력 :2025/11/19 06:00

김민아 기자

이마트가 오는 20일부터 23일까지 식탁 물가안정 ‘4일 특가’를 진행한다고 19일 밝혔다.

우선 가성비 치킨 ‘어메이징 완벽치킨’을 행사카드로 결제시 2천원 할인한 3천980원에 판매한다. 국내산 8호 냉장닭(조리 전 중량 751~850g)을 사용했다.

햇귤, 고구마 등 겨울 간식들도 할인한다.

이마트가 식탁 물가안정 ‘4일 특가’를 진행한다. (제공=이마트)

‘첫수확 조생햇귤(2.5kg)’은 신세계포인트 적립 시 6천원 할인한 8천980원이다. 햇귤은 시세가 작년 대비 20~30% 올랐지만 이번 행사가격은 그때보다 20% 이상 저렴하다.

‘꿀고구마’라고 불리는 베니하루카 고구마는 규격화된 봉투가 꽉 채워질 만큼 마음껏 담아 1봉 5천990원에 구매할 수 있다.

또 ‘시나노골드 사과(4~6입/봉)’는 신세계포인트 적립시 6천원 할인한 7천980원이다. ‘달링다운 와규(냉장, 호주산)’은 부위별 최대 40% 할인해 윗등심살(100g)을 40% 할인한 4천780원에 판매한다. 꽃갈비살, 살치살, 불고기는 30% 할인한다.

애호박, 대파, 시금치, 당근 등 집밥 필수재료 행사도 진행한다. 애호박은 990원, 흙대파는 신세계포인트 적립시 20% 할인한 2천384원, 남해 보물초(시금치)는 2천980원 등이다.

이마트는 해양수산부와 협업해 신세계포인트 적립 시 수산물을 최대 50% 할인하는 행사도 선보인다.

‘국산 생고등어(중/대)’는 30% 할인한 2천786원, 3천486원이고 ‘홍가리비(1.5kg/팩)’는 40% 할인한 1만1천988원이다.

이와 함께 노브랜드 밀키트 신상품 ‘노브랜드 순두부찌개(4천980원)’, ‘노브랜드 간편즉석떡볶이(5천980원)’도 출시한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “즉석조리 치킨, 겨울 간식, 집밥 재료 등의 체감물가를 확 낮출 특가 행사를 진행한다”며 “추운 날씨에 집에 머무는 시간이 길어지는 만큼 가정 내 먹거리 가격 안정에 더 힘쓸 것”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
이마트 할인 치킨 고구마 노브랜드 와규

