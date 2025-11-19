3천원대 치킨…이마트, 물가안정 ‘4일 특가’ 진행

이마트가 오는 20일부터 23일까지 식탁 물가안정 ‘4일 특가’를 진행한다고 19일 밝혔다.

우선 가성비 치킨 ‘어메이징 완벽치킨’을 행사카드로 결제시 2천원 할인한 3천980원에 판매한다. 국내산 8호 냉장닭(조리 전 중량 751~850g)을 사용했다.

햇귤, 고구마 등 겨울 간식들도 할인한다.

이마트가 식탁 물가안정 ‘4일 특가’를 진행한다. (제공=이마트)

‘첫수확 조생햇귤(2.5kg)’은 신세계포인트 적립 시 6천원 할인한 8천980원이다. 햇귤은 시세가 작년 대비 20~30% 올랐지만 이번 행사가격은 그때보다 20% 이상 저렴하다.

‘꿀고구마’라고 불리는 베니하루카 고구마는 규격화된 봉투가 꽉 채워질 만큼 마음껏 담아 1봉 5천990원에 구매할 수 있다.

또 ‘시나노골드 사과(4~6입/봉)’는 신세계포인트 적립시 6천원 할인한 7천980원이다. ‘달링다운 와규(냉장, 호주산)’은 부위별 최대 40% 할인해 윗등심살(100g)을 40% 할인한 4천780원에 판매한다. 꽃갈비살, 살치살, 불고기는 30% 할인한다.

애호박, 대파, 시금치, 당근 등 집밥 필수재료 행사도 진행한다. 애호박은 990원, 흙대파는 신세계포인트 적립시 20% 할인한 2천384원, 남해 보물초(시금치)는 2천980원 등이다.

이마트는 해양수산부와 협업해 신세계포인트 적립 시 수산물을 최대 50% 할인하는 행사도 선보인다.

‘국산 생고등어(중/대)’는 30% 할인한 2천786원, 3천486원이고 ‘홍가리비(1.5kg/팩)’는 40% 할인한 1만1천988원이다.

이와 함께 노브랜드 밀키트 신상품 ‘노브랜드 순두부찌개(4천980원)’, ‘노브랜드 간편즉석떡볶이(5천980원)’도 출시한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “즉석조리 치킨, 겨울 간식, 집밥 재료 등의 체감물가를 확 낮출 특가 행사를 진행한다”며 “추운 날씨에 집에 머무는 시간이 길어지는 만큼 가정 내 먹거리 가격 안정에 더 힘쓸 것”이라고 말했다.