"와인 애호가 모여라”…이마트, 하반기 와인장터 개최

이마트는 오는 13일부터 19일까지 하반기 와인장터를 개최한다고 12일 밝혔다. 올해로 18년차를 맞은 이마트 와인장터는 연중 상·하반기 한 번씩 진행하는 정기 행사로, 인기 브랜드 와인을 파격적인 가격에 선보인다.

하반기 역대 최대 규모로 준비한 이번 와인장터에서는 상반기 와인장터 행사가 및 해외 평균가 대비 저렴한 상품들을 만나볼 수 있다.

대표 상품으로 ‘몰리두커 더 복서’는 행사카드 결제 시 3만4천400원으로 지난 5월 장터 판매가(3만9천40원)보다 4천640원 더 저렴하다.

이마트 푸드마켓 고덕점 와인코너. (제공=이마트)

‘비엔지 토마스 바통 리저브 마고’는 3만9천840원, ‘투 핸즈 홉스 앤 드림스’는 2만7천840원에 구매할 수 있어 각각의 해외 평균가인 6만8천955원, 5만7천462원보다 저렴하다.

화이트, 스파클링 와인은 지금까지 국내에서 보기 힘들었던 신상품 와인들을 대거 선보이고 30% 할인 혜택까지 더했다.

신상품 ‘미안더 데쉬보쉬 스틴’, 이마트 단독 상품 ‘프레스코발디 아템스 치치니스 2023’를 행사카드 결제 시 각 30% 할인한다. ‘두게싸 리아 피에몬테 브라케토’, ‘마리스 줄뤼’ 등은 9천900원에 판매한다.

요일별 특가 행사도 이어진다.

행사 첫날인 13일에는 유명산지 초특가로 ‘샤또 딸보 2020’과 2입 기획 상품으로 ‘로버트 몬다비 나파 까쇼+투핸즈 엔젤스 쉐어’를 각각 9만9900원에 판매한다.

주말인 15~16에는 ‘브레드 앤 버터 멜롯’을 신세계포인트 적립 시 2만5천800원에 구매할 수 있다. 17~19일에는 총 20 품목을 대상으로 신세계포인트 적립 시 3병을 2만원에 구매할 수 있는 골라담기 행사도 마련했다.

이마트앱 내 ‘와인그랩’ 서비스를 통해 매장에서 쉽게 접하기 어려운 다양한 프리미엄 상품도 만나볼 수 있다. 와인그랩은 이마트앱을 통해 픽업 일자와 점포를 선택한 후 상품을 미리 구매할 수 있는 서비스이다.

고아라 이마트 주류 바이어는 “지속되는 고환율에도 이마트의 협상 노하우와 바잉 파워를 통해 합리적인 가격을 선보일 수 있다”며 “다양한 와인을 저렴하게 구매할 수 있는 이마트 와인장터를 통해 고객들이 와인의 매력과 함께하는 즐거운 연말을 보낼 수 있을 것”이라고 말했다.