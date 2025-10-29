"홈술족 모여라"…롯데마트·슈퍼, 하반기 주류 행사 ‘주주총회’ 진행

롯데마트와 슈퍼는 오는 30일부터 다음 달 12일까지 전국 롯데마트와 창고형 할인점 맥스(MAXX), 그랑그로서리 도곡점을 포함한 롯데슈퍼 30개점에서 ‘2025 하반기 주주(宙酒)총회’를 개최한다고 29일 밝혔다.

‘주주총회’는 상·하반기 연 2회만 열리는 연중 최대 주류 행사로 지난 상반기 행사에서는 위스키·와인 매출이 전년 동기 대비 40% 가량 증가하며 높은 고객 반응을 입증했다.

이번 하반기 행사는 롯데 그로서리 쇼핑 축제 ‘땡큐절’과 연계해 역대 최대 규모로 진행된다. 위스키, 와인, 맥주, 하이볼 등 전 주종에 걸쳐 총 1천종의 행사 상품을 선보이고, 합리적 소비 트렌드에 맞춘 가성비 라인업도 강화했다.

롯데마트 월드타워점 주류 매장 전경. (제공=롯데마트·슈퍼)

위스키 상품군에서는 부드럽고 깊은 풍미로 애호가들에게 인기 높은 ‘올드 포레스터(750㎖)’와 ‘1792 스몰배치(750㎖)’를 엘포인트 회원가 기준 각각 3만2천800원, 4만7천800원에 판매한다.

이와 함께 멕켈란, 발베니, 글렌모렌지 등 대표 싱글몰트 위스키도 최대 20% 할인한다.

온라인 채널 ‘롯데온 보틀샵’에서는 ‘히비키 하모니’, ‘야마자키 DR’, ‘멕켈란 쉐리오크’ 등 인기 프리미엄 위스키를 일자별 한정 판매한다.

와인 상품군에서는 롯데의 대표 가성비 와인 ‘L 와인 3종(까베르네 소비뇽·메를로·샤르도네)’을 2병 이상 구매 시 병당 4천990원에 선보인다.

단독 구성 및 한정판 와인도 다채롭다. 연말 모임 시즌을 겨냥한 와인 묶음 기획 ‘더블 셀렉션’은 인기 상품을 조합해 가격 메리트를 높였다.

샴페인 ‘파이퍼하이직’과 ‘모엣샹동’으로 구성된 ‘더블 버블 셀렉션’은 엘포인트 회원가 13만5천원에, 뉴질랜드 소비뇽블랑 ‘클라우디베이’와 ‘오이스터베이’를 묶은 ‘더블 블랑 셀렉션’은 6만9천900원에 만나볼 수 있다.

칠레 대표 브랜드 ‘1865’와 ‘비냐빅’과 협업한 한정판 와인도 선보인다. ‘1865 리미티드 레드 블렌드’는 기존 ‘헤리티지 블렌드’와 유사한 주질에도 2만9천900원에 판매하며, ‘비냐빅 리미티드 에디션 A(까베르네 소비뇽·레드 블렌드)’ 2종 역시 각 2만9천900원에 내놓는다.

‘와인 창고 대방출’ 행사도 마련했다. 프랑스 보르도 5대 샤또, 컬트 와인, 단종 예정 수입 와인 등 희소성 높은 상품부터 데일리 와인까지 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 롯데마트 전 점에서는 행사 카드로 와인을 30만원 이상 구매한 고객에게 4만원을 추가로 할인한다.

김웅 롯데마트·슈퍼 주류팀장은 “홈술 문화의 확산으로 주류 소비가 세분화된 만큼, 다양한 고객 취향을 만족시킬 수 있도록 프리미엄부터 실속형까지 폭넓은 라인업을 준비했다”고 말했다.