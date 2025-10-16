"최대 74% 할인"…이마트24, ‘와인 빅 데이’ 개최

이마트24가 일 년에 단 두 번 진행하는 와인 기획전 ‘와인 빅 데이’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 오는 31일까지 진행되며 총 34종의 와인을 최대 74% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

이마트24는 일년 중 와인 매출의 절반 이상이 10~12월 사이 집중되는 점에 주목해 이번 행사를 기획했다. 실제 지난해 10월부터 와인 매출은 전월 대비 10%, 11월 17%, 12월에는 35%까지 상승하며 연중 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

이마트24가 ‘와인 빅 데이’를 연다. (제공=이마트24)

이마트24는 3만원 미만 와인 20종을 대상으로 2병 1만5천원 이벤트를 진행한다. 우리·삼성카드로 결제 시 추가 20% 할인이 적용된다.

‘라 크라사드 까베르네 쉬라’, ‘디아블로 까베르네 쇼비뇽’ 등 국민와인 5종을 선정해 특가 9천800원에 제공하며 행사카드로 결제 시 추가 20% 할인한다.

약 110만원 상당 ‘샤또 안젤루스 빈티지 2019’ 등 프리미엄 라인업 7종을 최대 3만원 할인하며, ‘피치니 오리지네스’ 등 2본세트로 구성된 패키지 상품 2종을 최대 1만3천원 인하된 가격에 구매할 수 있는 행사도 진행한다.

기존 백화점이나 와인숍에서만 진행되던 ‘라벨 손상 와인 할인전’을 국내 편의점 최초로 도입해 선보인다.

해당 행사는 맛과 품질은 정상 와인과 동일하지만 상품 외관에 미세한 흠집 및 오염이 있는 와인 21종을 대상으로 진행되며, 고객들은 1만~30만원대의 다양한 와인을 최대 55% 할인된 가격에 한정된 수량으로 11월까지 구매할 수 있다.

이와 함께 데일리 와인으로 즐기기 좋은 '1865 까베르네 쇼비뇽 (뱀띠)' 등 22종의 와인을 대상으로 평균 약 53% 할인된 금액에 구입할 수 있는 앱 클리어런스 혜택도 제공한다. 이마트24 모바일 앱에서 스마트 주류픽업 서비스인 ‘보틀오더’를 통해 대상 와인을 확인 및 원하는 매장에서 원하는 시간에 편리하게 픽업할 수 있다.

김시훤 이마트24 주류팀 MD는 “와인 성수기를 맞아 합리적인 가격대의 와인부터 최고급 빈티지 와인까지 폭넓은 라인업을 만나볼 수 있는 행사를 준비했다”며 “이번 ‘와인 빅 데이’를 통해 이마트24가 주류 전문 편의점으로 다시 한번 도약하는 계기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.