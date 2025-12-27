추위도 못 막은 팬심…‘SOOP 스트리머 대상’ 앞두고 팬들 집결

한 손에 삼각대를 든 스트리머가 다가오자 팬들의 발걸음이 한쪽으로 몰렸다. 한 팬은 스트리머에게 주기 위한 꽃을 들고 있었고, 또 다른 팬은 망원렌즈가 달린 카메라를 들고 연신 셔터를 눌렀다.

27일 오후 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 열린 ‘2025 SOOP 스트리머 대상’ 현장을 가보니 강추위 속에서도 행사 시작 전 이른 시간부터 여러 스트리머들과 관람객들이 모였다.

이날 본 시상식에 앞서 오후 1시부터 사전 프로그램이 진행됐다. 행사 포토부스 촬영 등 체험형 이벤트가 마련됐고, ‘스트리머 대상 함께 보기’ 등 관람객 참여형 부스에도 발길이 이어졌다.

스트리머 류하가 행사장에서 팬 사인회를 진행하는 모습.(사진=지디넷코리아)

현장에서는 스트리머와 팬이 직접 소통하는 팬사인회 시간도 운영됐다. 이 자리에서 한 관람객이 스트리머 류하에게 “이성 친구를 사귀는 방법을 알려달라”고 질문하는 등 비교적 편안한 분위기에서 행사가 진행됐다.

홍대에서 왔다는 2001년생 관람객은 이날 무대에 오르는 버추얼 아이돌 ‘하데스’를 보기 위해 현장을 찾았다고 소개했다. 그는 가방에 장식한 하데스 관련 굿즈를 소개하며 “이세계아이돌 때부터 버추얼 아이돌에 관심을 갖게 됐다”며 “시상식도 재미있을 것 같지만 중간중간 진행되는 공연도 기대를 하고 있다”고 말했다.

시상식을 찾은 한 팬이 기자에게 하데스 관련 굿즈를 소개하고 있다. (사진=지디넷코리아)

스트리머들도 모습을 드러냈다. 대표적으로 이날 행사장을 찾은 스트리머 뀨알과 사진을 찍기 위해 수많은 팬들이 줄을 섰다. 뀨알은 줄을 선 팬들과 순서대로 사진을 찍고, 선물을 가져온 팬과 인사를 나눴다.

팬들이 행사장을 찾은 스트리머 뀨알과 사진을 찍는 모습 (사진=지디넷코리아)

행사장을 찾은 스트리머 뀨알이 포즈를 취하고 있다 (사진=지디넷코리아)

인천에서 약 1시간을 걸려 왔다는 한 관람객은 기자에게 뀨알에 대해 “예전에는 FC온라인 방송을 했고 지금은 스타크래프트 방송을 하고 있다”고 스트리머의 이력을 줄줄 설명하며 “직접 볼 수 있어서 좋았다”고 소감을 밝혔다.

‘2025 SOOP 스트리머 대상’ 본 행사는 이날 오후 5시부터 시작된다. 시상식은 총 3부로 구성돼 올해의 수상 스트리머와 신인상, 특별상, 부문별 대상 등이 순차적으로 발표될 예정이다.