이마트, 난방·방한용품 기획전…최대 30% 할인

이마트가 본격적인 겨울 날씨를 맞아 전기매트·전기요, 히터, 방한의류 등을 행사가에 판매하는 ‘난방·방한용품 기획전’을 진행한다고 18일 밝혔다.

이마트는 다음 달 1일까지 겨울맞이 난방가전들을 최대 30% 할인한다.

대표 상품으로는 부드러운 세미마이크로 원단의 ‘3H한일온열기 탄소 전기요(싱글)’를 정상가 8만9천원 대비 3만원 할인된 5만9천원에 판매한다.

이마트 난방가전 매대. (제공=이마트)

난방기능뿐 아니라 사계절 맞춤 온도 설정이 가능한 ‘경동나비엔 사계절매트 Air(싱글·퀸)’의 경우 각 20% 할인된 43만6천원, 45만9천원에, ‘신일 컨벡션 히터’는 3만원 할인된 7만9천원에 선보인다.

오는 20일부터 다음 달 1일까지는 행사 상품들을 추가 기획해 ‘신일 극세사 전기방석(3인용)’을 행사가 4만4천900원에, 24시간 타이머 기능을 갖춘 저소음 ‘블랙앤데커 스마트 온도조절 히터’는 2만원 할인된 12만9천원에 구매할 수 있다.

겨울 의류와 방한용품들도 할인가에 준비했다. 이마트는 다음 달 1일까지 이마트 패션 PB(자체브랜드) ‘데이즈 겨울니트/티셔츠 전품목’을 행사카드 구매 시 30% 할인 판매한다.

캐릭터 모자·장갑·귀마개 등 방한 잡화류는 2매 이상 구매 시 30% 저렴한 가격에, 어른들을 위한 ‘여성 누빔조끼 전품목’ 역시 30% 할인가에 기획해 선보인다.

정찬호 이마트 소형가전 바이어는 “본격적인 겨울 한파를 앞두고 난방용품을 찾는 고객들이 늘고 있다”며 “고물가 속 난방용품 할인 행사를 통해 고객들이 합리적인 가격에 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 행사를 준비했다”고 말했다.