W컨셉 "한달 간 패션 방한용품 매출 50%↑"

W컨셉은 지난달 9일부터 이달 5일까지 최근 한 달간 패션 방한용품 매출이 50% 증가했다고 7일 밝혔다.

특히, ▲패딩 ▲퍼 ▲부츠 ▲어그 ▲장갑 ▲목도리 등 품목이 높은 인기를 구가했다. 그 중에서도 ▲무스탕 ▲하프코트 ▲덕다운 패딩 등 아우터 판매량이 대폭 증가했다. ▲보온성이 높은 울 ▲캐시미어 블렌디드 소재와 덕다운 ▲구스다운 등 충전재가 적용된 상품의 선호도도 높았다. 일교차가 큰 날씨가 지속되며 체온 유지를 돕는 머플러, 장갑 수요도 늘었다.

같은 기간 난방 가전 매출도 전년 동기 대비 350% 급증했다. 판매량이 높은 상품은 ▲온열매트 ▲히터 ▲충전식 손난로 등으로 나타났다.

(사진=W컨셉)

W컨셉은 방한용품 매출 증가 배경으로 이번 겨울 시즌을 겨냥해 경동나비엔, 이메텍, 보국 등 주요 가전 브랜드를 입점시키며 상품 구색을 강화한 점을 지목했다. 실제로 지난 9월 입점한 경동나비엔은 카본(탄소)매트, 온수매트 등 상품 수요가 급증하면서 입점 초기 대비 10월 매출이 3배로 증가했다.

W컨셉은 이러한 수요에 맞춰 오는 24일까지 ‘윈터에센셜 난방템’ 기획전을 열고 ▲경동나비엔 ▲캠핑덕 ▲보국 ▲온기브 등 브랜드에서 선보이는 난방용품을 최대 68%까지 할인 판매한다.

W컨셉 관계자는 “예년보다 이른 추위로 각종 방한용품의 수요가 급증하고 있다”며 “월동 준비에 나서는 고객을 위해 아우터, 머플러, 난방 가전 등 다양한 카테고리 행사를 마련해 맞춤 상품을 선보이겠다”고 말했다.