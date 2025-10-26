"이제 겨울"…이마트 난방용품 행사 진행

이마트는 오는 29일까지 전기요, 히터, 핫팩 등 다양한 난방용품을 가성비 있는 가격에 선보이는 행사를 진행한다고 26일 밝혔다.

이마트에 따르면 지난 17일부터 23일까지 일주일간 난방 가전 전체 매출은 전년 동기 대비 86% 증가했다. 세부적으로는 전기요가 122%, 전기매트가 114%, 히터가 22% 늘었고, 난방가전 외에도 핫팩 매출이 73%, 성인 웜웨어가 38% 신장하며 전체적인 난방용품 판매가 늘어났다.

이마트는 이번 행사에서 ‘화롯불 핫팩 3종(손난로 중형 5입·특대형 5입·파스형 10입)’을 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다. 화롯불 핫팩은 이마트몰에서도 구입 가능하다.

이마트 난방 용품 행사. (제공=이마트)

다양한 난방 가전도 준비했다. ‘블랙앤데커 카본 전기요’는 1인용 3만9천900원이며, 냄새, 먼지, 소음 걱정 없는 ‘신일 석영관 미니히터’는 1만9천900원에 선보인다.

‘3H 한일 온열기 탄소전기요’는 5만9천원, ‘폴리나 카본매트’는 싱글, 더블 사이즈가 각각 7만9천원, 8만9천원이다. 다이얼식 미세 온도조절이 가능한 ‘카프7핀 미니 라디에이터’와 ‘오아라운드 PTC히터’ 모두 3만4천900원에 판매한다.

겨울철 수요가 늘어나는 가습기도 만나 볼 수 있다. ‘신일 가열식 가습기’를 9만9천원에, 휴대용 파우치를 동봉한 실리콘 소재 ‘오아 플렌티플렛 접이식 가습기’는 4만9천원에 판매한다.

부드러운 촉감을 느낄 수 있는 ‘더 부드러운 니트(여성R넥·H넥·T넥)’는 각 9천900원으로 니트 한 장을 1만원도 되지 않는 금액에 구매할 수 있다.

이마트는 최근 얇고 신축성 좋은 소재의 웜웨어가 주목 받는 트렌드에 맞춰 속옷 브랜드 TRY와 협업해 신축성과 복원력이 뛰어난 히트파워 웜웨어를 출시했다.

이외에도 컬러풀하고 감각적인 디자인과 높은 사용 편의성이 특징인 ‘오왈라 텀블러’는 전품목을 신세계포인트 적립 시 20% 할인하고, 더불어 10%의 e머니 적립 혜택을 함께 제공한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “합리적인 비용으로 겨울철을 미리 준비해 따뜻하게 추위를 날 수 있도록 행사를 준비했다”며 “높은 가격경쟁력과 상품성을 바탕으로 앞으로도 시즌에 맞는 우수한 상품을 제안할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.