기온 ‘뚝’ 겨울 간식 ‘쑥’…GS25, 군고구마 매출 176% 급증

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난 주말 최저기온이 한 자릿수로 떨어지자 동절기 카테고리 매출이 전주 동요일 대비 두드러지게 증가했다고 20일 밝혔다.

대표적으로 군고구마(175.6%), 즉석어묵(111.2%), 꿀음료(68.1%), 한방음료(54.5%), 핫아메리카노(20.6%), 핫팩(587.3%), 방한용품(257.3%) 등의 매출이 크게 올랐다.

카페25의 경우 지난 12일 일요일 기준 핫아메리카노와 아이스아메리카노의 판매 비중이 각각 46%와 56%였던 데 비해, 19일에는 따뜻한 아메리카노가 62%로 14%포인트 늘었다.

고객들이 GS25에서 동절기 먹거리를 고르고 있다. (제공=GS리테일)

GS25는 다양한 동절기 상품에 대한 라인업 확대와 행사를 진행한다.

대표 겨울 간식인 호빵은 지난 15일 단팥·꿀고구마 호빵을 시작으로 22일부터 야채·피자 호빵을 추가 출시한다. 다음 달까지 GS Pay로 번들 구매 시 1+1 혜택이 제공된다.

즉석어묵 역시 판매를 강화한다. 이달 말까지 ‘고래사 오리지널 접사각’과 신제품 ‘봉어묵’은 1+1 행사로 1천원 상품을 개당 500원에 만나볼 수 있다. 매운접사각·부산명물물떡과 더블접사각·모둠어묵 등 프리미엄 라인업도 함께 운영된다.

군고구마는 지난달 출시된 ‘한입 군고구마’에 이어 올해 수확한 햇고구마를 선보인다. 고구마는 베니하루까 품종으로 10~11월에는 햇고구마로 운영된다. 12월 이후에는 숙성을 거쳐 달콤한 맛을 자랑하는 숙성 고구마로 만나볼 수 있다. 10월 18일부터 31일까지 다다익선 행사를 통해 많이 구매할수록 저렴한 행사가 진행된다.

카페25는 ‘핫아메리카노’ 1천원 판매 전략을 지속한다. GS25는 지난 3월부터 물가 안정 취지로 기존 1천300원이었던 핫아메리카노 가격을 1천원으로 낮춰 운영하고 있으며 계속해서 가격을 유지해 판매를 이어갈 방침이다.

이정수 GS리테일 카운터FF팀 MD는 “급격히 떨어진 기온으로 호빵, 군고구마, 즉석어묵 등 따뜻한 간식과 보온 관련 상품을 찾는 고객이 크게 늘었다”며 “찬바람 시즌에 맞은 알찬 행사와 동절기 상품 확대를 통해 고객의 만족도를 지속 높여가겠다”고 말했다.