700원 군고구마·500원 즉석어묵…GS25, 초가성비 겨울 간식 출시

군고구마 연중 상시 판매…어묵은 다음 달부터 1+1 행사 적용

유통입력 :2025/09/09 09:34    수정: 2025/09/09 10:07

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 군고구마, 즉석어묵, 알감자버터구이 등 초가성비 동절기 간식을 출시한다고 9일 밝혔다.

먼저 이달부터 초가성비 신제품 ‘한입 군고구마’를 운영한다. ‘한입 군고구마’는 간편하게 한 끼를 해결할 수 있는 소용량 형태로 선보이고 연중 상시 판매한다.

군고구마 맛과 품질 제고를 위해 숙성 기간과 산지 다변화도 추진했다. 햇고구마 사전 비축 시점을 지난해 대비 수십 일 앞당기고 숙성 기간을 늘려 단맛을 강화했으며, 해남·나주·여주 등으로 산지를 분산해 공급 안정성과 품질 경쟁력을 동시에 확보했다.

GS25에서 고객이 동절기 간식을 들고 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

즉석어묵 판매도 본격화된다. 즉석 어묵 매출 비중이 65%에 달하는 10~12월 성수기를 겨냥해 ‘1천원’ 초가성비 라인업을 확대하고, 대대적인 행사도 진행한다.

‘고래사 오리지널 접사각’은 다음 달부터 1+1 행사를 적용해 2개 1천원, 개당 500원에 판매한다. 10월에 출시하는 ‘봉어묵’에도 상시 1+1 혜택이 적용된다. 이외에도 고래사 더블접사각, 모듬어묵 등 프리미엄 라인업도 지속 운영할 계획이다.

휴게소 인기 간식인 즉석 알감자버터구이도 동절기 간식으로 출시된다. 고소하면서도 부드러운 맛이 특징이며 가격은 시중 대비 최소 20% 이상 저렴하다.

관련기사

GS25는 고객 편의 강화를 위해 ‘우리동네GS’ 앱에 즉석조리식품 찾기 전용 탭도 오픈했다. 고객은 해당 탭을 통해 가까운 점포의 즉석 간식류 판매 여부를 쉽게 확인할 수 있다.

이정수 GS리테일 카운터FF MD는 “고물가 속에서도 고객들이 따뜻하고 든든한 겨울 간식을 부담 없이 즐길 수 있도록 초가성비 상품을 기획했다”며 “앞으로도 소비 트렌드와 물가 상황을 반영한 합리적인 상품 개발을 이어갈 계획”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
동절기 군고구마 겨울간식 즉석어묵 알감자버터구이 행사 GS25 편의점 초가성비

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"前 정부 부진 씻을까"…이재명 앞세운 국가AI전략위원회, 'AI G3' 도약 시동

'책통법' 도서정가제 개정 곧 11년...논란은 여전

35분간 '한국'만 10번 외친 벤츠 회장…"우리에게 매우 중요한 시장"

[유미's 픽] 李대통령이 발탁한 국가대표 AI 전문가들…'민간 위원' 구성 살펴보니

ZDNet Power Center