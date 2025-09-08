GS25, 1천300만원짜리 프랑케 3세대 원두커피 머신 도입

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 자체 원두커피 브랜드 ‘카페25’의 새로운 커피 머신으로 ‘프랑케’ 사의 ‘A400 FLEX’ 모델(프랑케 머신)을 본격 확산 도입한다고 8일 밝혔다.

이달 말까지 ‘프랑케 머신’ 700대 설치를 완료하고, 연말까지는 총 1200대 규모로 확대 도입한다는 계획이다.

GS25는 원두커피 소비 문화의 대중화, 커피 음용 트렌드 변화 등을 고려해 ‘카페25’ 고도화 프로젝트 나섰으며, 원두커피 신규 머신 도입 사업을 우선적으로 추진하게 됐다.

GS25가 스위스 명품 커피 머신 브랜드 프랑케사의 3세대 원두커피 머신을 신규 도입했다. (제공=GS리테일)

프랑케는 손 꼽히는 스위스산 명품 커피 머신 브랜드로 알려져 있다. 이번에 GS25가 도입하는 ‘A400 FLEX’는 3세대 커피 머신이며 1대당 가격은 1천300만원에 달한다.

총 5개 유명 원두커피 머신 전문 브랜드를 대상으로 약 1년여간 ▲전문가 평가 ▲일반 고객 평가(106명 대상) ▲내부 직원 평가 등이 단계적으로 이뤄졌다.

커피 품질, 운영 편의성, 머신 디자인 등이 주요 평가 항목이 됐으며 프랑케 머신이 모든 평가에서 최고점을 받으며 신규 도입 기기로 최종 결정됐다.

프랑케 머신 확대로 ‘카페25’의 신 메뉴 개발도 활발히 추진될 것으로 보인다. 이번에 도입하는 프랑케 머신은 시중 유사 머신 대비 약 2.5cm 높은 21.5cm 규모의 커피 추출구 높이(컵을 놓는 곳 바닥부터 추출구까지 높이 기준)를 확보하고 있다. 이는 기존 대비 더 큰 용량의 메뉴 개발 및 운영이 가능해지는 효과로 이어진다는 설명이다.

GS25는 명품 원두커피 머신 도입 후에도 ‘카페25 핫아메리카노’ 메뉴를 1천원에 판매하는 ‘천원 커피’ 전략을 이어가기로 했다. GS25는 지난 3월부터 ‘핫아메리카노’ 가격을 기존 1천300원에서 1천원으로 낮춰 판매하고 있다.

이규혁 GS25 카페25 MD는 “2015년 선보인 ‘카페25’는 연평균 1억잔 이상 팔리는 편의점 대표 인기 상품으로 성장했다”며 “명품 커피 머신 신규 도입, 초가성비 판매 전략 등을 통해 편의점 원두커피 시장을 지속 견인해 갈 방침”이라고 말했다.