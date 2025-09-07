"커피와 함께 즐겨요"…CU, 가성비 페어링 메뉴 출시

CU가 편의점 대표 즉석 커피인 ‘get 커피’와 함께 즐길 수 있는 가성비 페어링 메뉴를 선보인다고 7일 밝혔다.

이번에 CU는 커피와 함께 즐기기 좋은 ▲한입 디저트 5종 ▲샌드쿠키 3종 ▲베이글 샌드위치 2종을 출시한다.

CU는 한입 디저트 5종(각 1천300원)을 순차적으로 출시한다. 황치즈 버터 파이, 통팥 도라야끼, 플레인 슈가와플, 땅콩카라멜 붓세, 우유 앙빵이다. 각각 황치즈, 통팥 앙금, 땅콩카라멜 크림, 우유 앙금 등이 들어간 한입 디저트로 취향에 맞게 커피와 조합이 가능하다.

CU, get 커피와 함께 즐기는 가성비 페어링 메뉴 출시. (제공=BGF리테일)

베이크하우스 405 샌드쿠키(각 1천200원)도 내 놓는다. 샌드쿠키는 쿠키 사이에 잼을 바른 부드러운 식감의 쿠키로 모카 샌드쿠키, 코코아 샌드쿠키, 땅콩 샌드쿠키 3종이다.

해당 상품들은 get 커피 머신 옆이나 빵 진열대 상단에 배치된다. 다음 달부터는 get 커피와 함께 구매하면 1천원 할인된다.

get 커피와 어울리는 베이글 샌드위치 2종도 선보인다. 햄에그 베이글은 짭쪼롬한 햄, 고소한 에그후라이, 달달한 어니언크림이 조합된 다채로운 맛이 특징이며 햄치즈 크림 베이글은 햄, 치즈, 베이컨 할라피뇨 크림치즈의 구성으로 매콤하고 고소한 풍미를 느낄 수 있다. 베이글 샌드위치는 get 커피와 동반 구매 시 1천500원 할인이 적용된다.

유선웅 BGF리테일 상품본부장은 “고환율, 커피플레이션 등 전방위적 물가 상승 상황속에서도 CU는 커피와 다양한 페어링 메뉴들을 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 CU는 소비자들이 부담 없이 찾을 수 있는 가성비 카페로서의 역할을 다할 것”이라고 말했다.