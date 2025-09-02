말차 인기 잇는다…CU, 디저트·막걸리 신상품 출시

CU가 MZ세대 사이에서 핫한 트렌드로 자리잡은 ‘말차’를 활용한 연세 말차 시리즈와 말차 막걸리 상품을 선보인다고 2일 밝혔다.

오는 3일부터 CU의 스테디셀러 연세 시리즈에 말차를 더한 ▲연세 말차 초코생크림빵 ▲연세 말차크림 카스테라 ▲연세 말차크림 롤케익 ▲연세 말차 초코맘모스 등 디저트 4종을 선보인다.

해당 상품들은 각각의 디저트들의 개성을 살려 초코 비스킷빵, 말차 카스테라, 초코시트, 말차 소보로빵 안에 쌉싸름한 말차 크림과 달콤한 초코크림을 조합해 풍미를 높였다.

CU, 말차 디저트, 막걸리 출시. (제공=BGF리테일)

이와 함께 CU는 말차 벽돌케이크도 내놓는다. 해당 제품은 말차 시트 사이에 말차 크림과 딸기잼을 겹겹이 쌓은 CU의 두 번째 벽돌케이크다.

관련기사

말차 생막걸리도 출시한다. 살균 처리를 하지 않아 효모와 유산균이 살아있어 톡 쏘는 탄산이 특징이며 진한 말차 맛을 구현해 김치전 등 매콤한 한식과의 페어링이 좋다.

유선웅 BGF리테일 상품본부장은 “최근 식음료 업계 전반에 불고 있는 말차 열풍을 CU만의 방식으로 재해석한 차별화 말차 상품들을 출시했다”고 말했다.