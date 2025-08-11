CU, 피빅 찍먹 쿠키 통했다…출시 두 달 만에 20만개 판매

CU가 신규 마스터 PB인 PBICK(피빅)을 론칭하며 선보인 ‘피빅 찍먹 과자’ 매출이 급증했다고 11일 밝혔다.

CU는 지난 5월 상품력 강화를 위해 10년 만에 마스터 PB를 기존 HEYROO(헤이루)에서 피빅으로 교체했다. 첫 상품으로 멜론 동글, 초코 츄러스, 아포카토 쿠키를 선보였고 현재 10여 종의 피빅 스낵류 상품을 운영 중이다.

지난 7월 PB 스낵의 매출은 리뉴얼 직전 달인 4월과 비교하면 28.8% 증가했다. PB 스낵이 전체 스낵 매출에서 차지하는 비중 역시 12%에서 16.2%로 늘었다.

PBICK 찍먹 쿠키 라인업 확대. (제공=BGF리테일)

특히 피빅 찍먹 쿠키 시리즈가 인기를 끌고 있다고 CU 측은 설명했다. 과자를 동봉된 소스에 찍어 먹는 형태의 상품으로, 하나의 상품으로 과자 본연의 맛과 소스를 더한 두가지 맛을 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다.

CU가 처음 찍먹 상품으로 내놓은 초코 추러스 쿠키, 아포카토맛 쿠키는 출시 2달 만에 20만 개가 팔렸다. 비스켓·쿠키 카테고리에서 매출 상위 10%내에 안착했고 쿠키류 상품 중에서는 매출 순위 2위를 기록 중이다.

이에 CU는 최근 초코말차, 딸기잼 스콘, 깐쇼 새우칩, 양념치킨 스낵 등으로 찍먹 과자 라인업을 확장했다.

류진영 BGF리테일 스낵식품팀 MD는 “NB 상품의 미투 제품이 아닌 차별화된 맛과 형태로 변주를 시도한 이색 스낵들이 인기를 끌고 있다”며 “앞으로도 CU는 편의점 채널의 특성을 살려 세분화된 고객 니즈에 맞춘 다양한 상품들을 빠르게 선보여 나갈 것”이라고 말했다.