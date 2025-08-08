GS리테일, 2분기 영업익 전년比 1.7%↑…편의점은 9.1% 감소

GS리테일은 올해 2분기 영업이익이 845억원으로 전년 동기 대비 1.7% 증가했다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출은 1.7% 늘어난 2조9천806억원으로 나타났다.

부문별로 보면 편의점 매출은 전년 동기 대비 1.5% 증가한 2조2천257억원을 기록했지만, 영업이익은 9.1% 감소한 590억원으로 집계됐다. 신규점 출점에 따른 운영점 증가로 매출이 늘었지만, 감가비·지급수수료 등 판관비 증가로 영업이익이 줄었다.

슈퍼 매출은 가맹점 신규 출점과 퀵커머스 확대로 전년 동기 대비 8.3% 증가한 4천267억원이다. 영업이익은 비용 증가로 16.9% 감소한 54억원으로 집계됐다.

GS리테일 로고

홈쇼핑은 TV시청 인구 감소 영향 등으로 매출이 전년 동기 대비 2.7% 감소한 2천658억원으로 나타났다. 같은 기간 영업이익은 7.4% 감소한 252억원이다.

개발 사업은 일부 프로젝트 종료로 매출은 전년 동기 대비 20.2% 감소한 81억원을 기록했으나 영업이익은 45억원 늘어난 19억원을 기록하며 흑자 전환했다.

자회사가 포함된 공통 및 기타 부문의 매출도 542억원으로 8.2% 줄었지만, 영업손실은 자회사 이익개선 등으로 적자 폭을 전년 동기 대비 59억원 줄였다.

GS리테일 관계자는 “수익성과 내실 경영을 강화하며 어려운 업황 극복에 주력한 결과, 매출과 영업이익이 모두 늘었고, 특히 영업이익은 시장 기대치를 크게 상회하는 실적을 기록했다”고 말했다.