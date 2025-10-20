스타벅스, 겨울 e-프리퀀시 30일 시작

스타벅스가 이탈리아 패션 브랜드 MSGM과 손잡고 오는 30일부터 12월 31일까지 ‘2025 겨울 e-프리퀀시’를 진행한다. 올해에는 플래너부터 담요, 가습기까지 다양한 증정품이 구성됐다.

회사에 따르면 이번 겨울 e-프리퀀시는 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 17잔을 구매하고 e-스티커를 모두 적립하면 증정품을 받을 수 있다. 겨울 시즌 음료인 ‘토피 넛 라떼’, ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’, ‘핑크 팝 캐모마일 릴렉서’, ‘월리 체리 푸딩 크림 프라푸치노’, ‘코코 말차’ 등 5종과 리저브 음료가 미션 음료에 포함된다.

올해 증정품은 ▲플래너 3종(라이트 그린·스카이 블루·버건디) ▲2026 캘린더 ▲MSGM+스타벅스 블랭킷 2종(그린·스카이 블루) ▲MSGM+스타벅스 가습기 2종(그린·핑크) ▲MSGM+스타벅스 양말 2종 ▲MSGM+스타벅스 파우치 2종 등 총 12종이다. 17잔을 모두 적립한 뒤 음료 5잔을 추가 구매하면 양말 또는 파우치 중 하나를 추가로 선택할 수 있다.

2025 겨울 e-프리퀀시 증정품.(사진=스타벅스)

특히 오랜 기간 함께해 온 몰스킨과 협업한 플래너는 라이트 그린(데일리형), 스카이 블루(위클리형), 버건디(언데이티드형)으로 구성됐으며, 부드러운 소재 커버와 컬러 조합을 적용했다. 플래너 수령 고객은 ‘굿노트+스타벅스 2026 디지털 플래너’도 함께 제공받을 수 있다.

스타벅스 2026 캘린더는 뉴욕타임즈 베스트 일러스트레이션에 선정된 작가 OYOW(오요우)와 협업해 제작됐다. 한 장씩 뜯어내는 벽걸이형으로, 일러스트 스티커가 함께 제공된다.

이번 프리퀀시의 대표 협업 아이템인 MSGM 블랭킷은 버튼을 채우면 조끼처럼 착용할 수 있는 점이 특징이다. 포켓에는 MSGM의 시그니처 패턴과 협업 로고가 새겨졌다. 가습기는 두 단계 조절이 가능한 포터블 제품으로, 국내 브랜드 한일전기의 기술력을 적용해 실내 어디서나 사용할 수 있도록 했다.

추가 증정품인 MSGM 양말과 파우치는 오는 11월 중순부터 예약 가능하다. 예약은 스타벅스 앱을 통해 진행되며, 증정품은 매장별·일자별로 선착순 지급된다. 수량 소진 시 톨 사이즈 무료 음료 쿠폰 3장으로 대체된다.

스타벅스 이상미 마케팅담당은 “한 해 동안 스타벅스를 사랑해주신 고객들에게 실용적이고 따뜻한 선물을 준비했다”며 “올겨울 스타벅스와 함께 포근한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.

한편 스타벅스 공식 유튜브 채널 ‘727스튜디오’는 오는 23일 ‘2025 윈터 e-프리퀀시 언박싱’ 영상을 공개해 다양한 증정품을 미리 소개할 예정이다.