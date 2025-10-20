쿠팡, ‘로켓프레시데이’ 기획전…제철 신선식품 등 할인

쿠팡이 오는 26일까지 7일간 ‘로켓프레시데이’ 기획전을 연다고 20일 밝혔다.

이번 행사 품목은 신선식품과 냉동·냉장 가공식품을 포함한 로켓프레시 전 카테고리다. 총 300여 개 상품이 할인 대상이며, 하루 평균 150개 상품이 특가로 제공된다. 행사 기간 매일 새로운 상품이 추가된다.

쿠팡은 평일 오후 2시에 선착순 특가를 운영한다. 정해진 시간에만 열리는 한정 수량 행사다. 이 시간대에는 삼겹살, 요거트, 비엔나 소시지 등 실속 있는 식품이 저렴한 가격에 판매된다.

쿠팡 로켓프레시데이 기획전. (제공=쿠팡)

대표 할인 품목으로는 샤인머스켓, 바나나, 토마토 등 과일류로 최대 37%까지 할인된다. 행사에 참여하는 브랜드는 하림, 풀무원, 빙그레, 매일유업 등이다.

카드사 할인도 마련됐다. 국민, 롯데, 비씨, 농협, 삼성, 하나카드 등 주요 카드사와 제휴해 최대 20%까지 할인된다. 카드사별로 적용되는 품목이 다르며, 행사 페이지에서 확인할 수 있다. 브랜드 쿠폰도 함께 제공된다. 하림, 대상, 삼립, 다향오리, 한끼통살 등에서 사용할 수 있다.

쿠팡은 이번 기획전에서 고객의 소비 성향에 맞춰 ▲신선초특가 ▲선착순특가 ▲가성비 끝판왕 ▲신상품 득템찬스 ▲브랜드관 등 다섯 가지 테마를 구성했다. 행사 기간은 월~목, 금~일 두 구간으로 나눴고 각 구간마다 6개 브랜드가 참여해 특화된 혜택을 제공한다.

쿠팡 관계자는 “명절 이후 냉장고를 채우려는 소비자에게 제철 신선식품 및 주요브랜드 알뜰 장보기 기회를 제공하고자 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객이 신선한 식품을 합리적인 가격에 살 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.