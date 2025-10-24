쿠팡, ‘맨투맨·후디 페어’ 개최…인기 브랜드 40여 곳 참여

쿠팡이 다음 달 2일까지 가을·겨울 시즌 필수 아이템을 할인하는 ‘맨투맨&후디 페어’를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 행사에는 게스·커버낫·세터·널디·말본 등 인기 브랜드 40여 개가 참여해 올가을 트렌드인 ‘편안한 스트리트 무드’를 반영한 패션 아이템을 선보인다.

이번 시즌은 오버핏과 로고, 퀼팅 질감이 어우러진 패션이 트렌드로 자리 잡았다. 쿠팡은 이런 감각을 반영한 다양한 상품을 한자리에 모았다. 대표적으로 ▲널디 컬러 블락 레이싱 후디 ▲세터 더블린 언발란스 면 스웨트셔츠 ▲게스 유니 빅 레터링 기모 맨투맨 ▲까웨 코튼 후드 티셔츠 ▲헤지스 퀄팅 맨투맨 등이 있다.

쿠팡 ‘맨투맨·후디 페어’ 개최. (제공=쿠팡)

고객은 3만원 이상 구매 시 3천원, 5만원 이상 구매 시 5천원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 게스, 세터, 널디 등 일부 브랜드 상품에는 즉시 할인 혜택도 제공된다.

쿠팡은 고객이 취향에 맞게 쇼핑할 수 있도록 베이직, 그래픽, 오버핏, 하프집업 등 다양한 키워드별 아이템을 구성했다. 여기에 청바지, 아우터, 가방, 신발 등 코디 아이디어를 제안하는 스타일링 가이드도 함께 마련했다.

쿠팡 관계자는 “가을철 일상복으로 활용하기 좋은 패션 아이템을 다양하게 준비했다”며 “간편하게 시즌 패션을 완성할 수 있도록 풍성한 혜택을 제공하겠다”고 말했다.