쿠팡, 가을 ‘세일 페스타’…"집단장템·나들이템 합리적인 가격에"

1천여개 브랜드 참여...오는 26일까지 진행

유통입력 :2025/10/19 17:17

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

쿠팡이 본격적인 가을 시즌을 맞아 와우회원을 대상으로 다양한 카테고리 상품을 한자리에 모은 ‘가을맞이 세일 페스타’를 오는 26일까지 진행한다고 19일 밝혔다. 

이번 기획전은 시즌 트렌드를 반영해 ▲집단장 ▲혼수준비 ▲나들이 ▲가을패션 ▲가을먹거리 등 다채로운 테마로 구성됐다. 1천여개 브랜드가 참여해 6만여개의 상품을 선보인다.

참여 카테고리는 로켓프레시(신선식품), 가공식품, 생활용품, 가전·디지털, 홈인테리어, 뷰티·패션, 반려용품, 출산·유아, 도서 등 총 15개가 함께한다.

쿠팡

‘키워드 특가’ 테마관에서는 집 꾸미기, 혼수 준비, 나들이, 가을 먹거리 등 시즌별 테마 상품을 선보인다. 홈인테리어·주방·생활가전·생필품을 한데 모은 ‘집단장템’ 코너를 비롯해 ‘혼수필수템’, ‘레포츠&캠핑&여행’, ‘가을패션템’ 등과 제철 수산물과 간편식으로 구성한 ‘가을먹거리’, 웨딩·하객룩 아이템 중심의 ‘하객룩&결혼준비템’ 등의 다양한 코너를 선보인다.

관련기사

대표상품으로는 ▲해피콜 티타늄 IH 궁중팬(24cm) ▲쉬즈홈 쉐이크밀크 워싱 차렵이불 세트(크림화이트) ▲웰퍼니쳐 헤일로 LED 수납침대 프레임 ▲파로마 트리니 무빙 리클라이너 소파(4인용) ▲락앤락 글라스 인디고 밀폐용기 7P 세트 ▲땡스소윤 냉동실 전용 밀폐용기 29종 세트 등이 있다.

쿠팡 관계자는 “가을맞이 세일 페스타는 고객들이 계절 변화에 맞춰 집단장, 나들이, 혼수 준비 등 다양한 쇼핑 니즈를 한자리에서 해결할 수 있도록 기획됐다”며 “15개 카테고리의 폭넓은 상품과 브랜드를 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 이번 행사를 통해 풍성한 가을 쇼핑을 즐기시길 바란다”고 말했다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
쿠팡 쇼핑 브랜드 집단장 나들이

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[ZD브리핑] 국정감사 2주차 돌입...미중 경제 수장 회동

XR기기 3파전...삼성·애플·메타 3社 3色

韓 기업 노리는 '그 놈들'…랜섬웨어, 더 강해진다

'국가AI컴퓨팅센터' 3차 공모 마감 임박…삼성SDS 컨소 독주할까

ZDNet Power Center