쿠팡, 가을 ‘세일 페스타’…"집단장템·나들이템 합리적인 가격에"

쿠팡이 본격적인 가을 시즌을 맞아 와우회원을 대상으로 다양한 카테고리 상품을 한자리에 모은 ‘가을맞이 세일 페스타’를 오는 26일까지 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 기획전은 시즌 트렌드를 반영해 ▲집단장 ▲혼수준비 ▲나들이 ▲가을패션 ▲가을먹거리 등 다채로운 테마로 구성됐다. 1천여개 브랜드가 참여해 6만여개의 상품을 선보인다.

참여 카테고리는 로켓프레시(신선식품), 가공식품, 생활용품, 가전·디지털, 홈인테리어, 뷰티·패션, 반려용품, 출산·유아, 도서 등 총 15개가 함께한다.

쿠팡

‘키워드 특가’ 테마관에서는 집 꾸미기, 혼수 준비, 나들이, 가을 먹거리 등 시즌별 테마 상품을 선보인다. 홈인테리어·주방·생활가전·생필품을 한데 모은 ‘집단장템’ 코너를 비롯해 ‘혼수필수템’, ‘레포츠&캠핑&여행’, ‘가을패션템’ 등과 제철 수산물과 간편식으로 구성한 ‘가을먹거리’, 웨딩·하객룩 아이템 중심의 ‘하객룩&결혼준비템’ 등의 다양한 코너를 선보인다.

관련기사

대표상품으로는 ▲해피콜 티타늄 IH 궁중팬(24cm) ▲쉬즈홈 쉐이크밀크 워싱 차렵이불 세트(크림화이트) ▲웰퍼니쳐 헤일로 LED 수납침대 프레임 ▲파로마 트리니 무빙 리클라이너 소파(4인용) ▲락앤락 글라스 인디고 밀폐용기 7P 세트 ▲땡스소윤 냉동실 전용 밀폐용기 29종 세트 등이 있다.

쿠팡 관계자는 “가을맞이 세일 페스타는 고객들이 계절 변화에 맞춰 집단장, 나들이, 혼수 준비 등 다양한 쇼핑 니즈를 한자리에서 해결할 수 있도록 기획됐다”며 “15개 카테고리의 폭넓은 상품과 브랜드를 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 이번 행사를 통해 풍성한 가을 쇼핑을 즐기시길 바란다”고 말했다.