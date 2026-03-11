과열 대신 차분…배터리 3사 CEO 빠진 인터배터리 첫날

국내 최대 배터리 전시회 '인터배터리 2026'가 11일 오전 서울 코엑스에서 개막했다.

행사 첫날 열린 VIP 투어는 과거와 비교해 비교적 차분한 분위기 속에서 진행됐다. 몇 년 전만 해도 주요 배터리 셀사 대표들을 취재하려는 인파가 한꺼번에 몰리면서 취재진이 넘어지는 등 아찔한 상황이 벌어지기도 했지만, 올해는 전반적으로 취재 열기가 다소 식은 모습이었다. 배터리 3사 최고경영자(CEO)들이 모두 불참했기 때문이다.

그동안 인터배터리 VIP투어는 배터리3사 최고경영자(CEO)들이 참여해 지만, 올해는 3사 모두 CEO들이 불참했다. 배터리 3사의 경우 CEO를 대신해 김우섭 LG에너지솔루션 전무, 최익규 삼성SDI 부사장, 박기수 SK온 미래기술연구원장이 참석했으며, 이밖에 채대석 LS일렉트릭 대표, 최문호 에코프로비엠 대표, 허재홍 엘앤에프 대표, 고려아연 김기준 부사장 등도 VIP투어에 함께했다.

VIP투어 중 네덜란드 전시관에서 기념 촬영 중인 모습 (사진=지디넷코리아)

주요 배터리 업체 CEO 불참으로 기존에 진행되던 도어스태핑(약식 인터뷰)도 축소됐다. 새롭게 한국배터리산업협회를 이끌게 된 엄기천 포스코퓨처엠 대표만 도어스태핑에 참여했다. LS일렉트릭 대표만 오후에 따로 간담회를 진행하기로 했다.

배터리 업계 한 관계자는 "대표가 아닌 인사가 도어스태핑을 하는 것은 적절하지 않다고 내부에서 판단해 진행하지 않은 것으로 보인다"며 "업황이 좋지 않은 것도 이러한 분위기에 한몫했을 것"이라고 말했다.

인터배터리 2026 부스 전경 (영상=지디넷코리아)

VIP투어 부스에 중소기업 소재사(에코앤드림)가 포함된 점도 지난해와 달라진 풍경이다.

엄기천 포스코퓨처엠 대표는 VIP투어가 끝난 후 기자들과 만나 "과거에 배터리3가 합쳐도 글로벌 점유율이 40%가 넘었었는데, 지금의 점유율 축소를 극복하려면 이차전지 생태계가 같이 공동 협력해 기술을 개발해야 한다"며 "센서, 소재, 부품, 장비 기업들을 아울러 협회가 정부와 전략을 잘 만들어 실행할 수 있도록 하겠다"고 소감을 전했다.

배터리3사 CEO 불참에 대해 엄 대표는 "원래는 다 오시기로 했지만, 업계가 어려운 상황에서 수주를 하러 해외 출장을 가시는 등 일정이 있어 참가가 어렵게 됐다"며 "수주를 해 오면 오히려 업계에 더 도움이 되니까 생태계에 대해 너무 염려하지 말아달라"고 말했다.

포스코퓨처엠 부스에서 체험 중인 이철규 의원(왼쪽)과 김원이 의원 (사진=지디넷코리아)

VIP투어를 마친 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장은 "이렇게 많은 소재 기업들이 기술을 혁신하고 고품질 소재를 생산하고 이걸 가지고 다시 부품으로 만들어 배터리 완제품으로 가는 산업 생태계가 전주기에 걸쳐 형성돼 있다는 점에서 굉장히 높이 평가한다"며 "그렇지만 기술의 압도적 우위 없이는 가격 경쟁 측면에서 새계 무대에서 경쟁하기가 어렵기 때문에 가격 경쟁을 높일 수 있는 기술 혁신이 빨리 이뤄졌으면 좋겠다"고 말했다.

올해 인터배터리에는 배터리셀 3사를 비롯해 소재·부품·장비 기업 등 배터리 전 밸류체인에 걸친 667개 국내외 기업들이 참가했다. 전체 참가 기업 수는 전년(688개사) 대비 소폭 줄었지만, 2382부스로 전년(2330부스) 대비 늘며 역대 최대 규모를 유지했다. 올해 사전 등록자 수는 5만 2000명으로 전년(5만명) 대비 4% 증가했다.