하이트진로, 참이슬·테라 ‘2025 대한민국 100대 브랜드’ 등극

하이트진로는 ‘대한민국 100대 브랜드’에 소주 브랜드 참이슬이 13년 연속, 맥주 브랜드 테라가 4년 연속 이름을 올렸다고 18일 밝혔다. 주류 브랜드 중 100위 안에 포함된 것은 두 제품이 유일하다.

대한민국 100대 브랜드는 브랜드 가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 브랜드 가치 평가 지수(BSTI)를 기반으로 상위 100개를 발표하는 제도다.

참이슬은 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’과 협업, 에디션 제품을 작년 12월과 올해 6월에 선보였으며, 각각 5 주만에 완판시켰다. 또 세계 유일의 소주 뮤직페스티벌 ‘이슬라이브 페스티벌’을 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확장하며 MZ세대와의 접점을 강화해 왔다.

관련기사

참이슬(왼쪽), 테라. (제공=하이트진로)

테라는 ‘청정 라거’를 상징하는 핵심 가치로 브랜드 차별성을 공고히 해왔다. 2019년 출시 이후 다양한 친환경 활동, 사회공헌, 캠페인을 통해 다방면에서 청정의 가치를 실천 중이다. 최근 대학생들과 ESG 활동을 전개하는 ‘청정 캠퍼스 캠페인’, 친환경 패션 브랜드 ‘플리츠마마’와의 업사이클링 협업을 진행했다.

하이트진로 관계자는 “참이슬과 테라가 주류 브랜드 중 유일하게 ‘100대 브랜드’에 동시에 선정된 것은 소비자 여러분의 지속적인 신뢰와 성원 덕분”이라며 “앞으로도 브랜드 고유 가치인 참이슬의 ‘깨끗함’, 테라의 ‘청정’을 기반으로 더 새롭고 차별화된 브랜드 경험을 선보이겠다”고 말했다.