이번 설은 흑백요리사…협업 선물세트 쏟아진다

설 명절을 앞두고 유통업계가 넷플렉스 예능프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(이하 흑백2)’에 출연 셰프들과 협업한 선물세트를 선보이고 있다.

25일 유통업계에 따르면 롯데마트는 설 명절 사전예약 기간 흑백2 우승자인 최강록 셰프와 협업한 선물세트 2종을 판매하고 있다.

이번에 선보인 상품은 ‘최강록의 나야 LA갈비 세트’와 ‘최강록의 나야, 와규 야끼니꾸 세트’다. LA갈비 세트는 최강록 셰프가 직접 고안한 특제 소스를 동봉했다. 야끼니꾸 세트 역시 최강록 셰프가 직접 개발한 소이·와인 소스를 함께 제공하며 와규 본갈빗살, 치마살, 부챗살, 살치살 등으로 구성됐다.

롯데마트 최강록 셰프 협업 선물세트. (제공=롯데마트·슈퍼)

롯데마트는 이 외에도 구이용 상품 5종(토시살·살치살·부채살·꽃갈비살·대패삼겹살)으로 구성된 ‘최강록의 나야’ 시리즈도 판매 중이다.

롯데마트 관계자는 “요리 서바이벌 프로그램을 통해 검증된 셰프의 철학과 노하우를 상품에 그대로 담아, 집에서도 셰프의 메뉴를 즐길 수 있도록 했다”고 말했다.

GS리테일이 운영하는 홈쇼핑 GS샵은 손종원 셰프와 협업한 ‘바삭(VASAK) 보리새우 김부각’ 등 프리미엄 상품을 선보였다.

‘바삭’은 전통 김부각을 현대적인 미식 트렌드에 맞게 재해석한 브랜드다. 최근 손종원 셰프와 협업한 ‘보리새우 에디션’을 출시하고 백화점 팝업 스토어를 운영하며 주목받았다.

GS샵은 다음 달 6일 ‘소유진쇼’를 통해 보리새우를 비롯해 연근·참깨·커피·헤이즐넛 등 4가지 맛으로 구성한 선물 세트를 선보이며 전 구매 고객에게 선물용 쇼핑백을 증정할 예정이다.

갤러리아백화점도 손종원 셰프와 협업한 ‘바삭 보리새우 김부각’을 포함한 K디저트 선물세트를 판매 중이다. 명절 상차림은 물론 간식이나 선물용으로도 활용할 수 있도록 구성했다.

호텔업계도 흑백2 열풍에 올라탔다.

메이필드호텔은 전통 한식당 봉래헌의 ‘설날 차례상’과 ‘세찬’ 등 프리미엄 설 선물 세트를 선보였다. 이번 선물세트는 흑백2에 백수저로 출연해 주목받은 메이필드호텔 서울 한식 총괄 이금희 조리장이 직접 진두지휘했다. 모든 메뉴는 천연 식재료와 봉래헌에서 직접 담근 장을 활용했다.