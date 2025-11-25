이마트24, 조선호텔 손종원 셰프와 ‘패밀리밀’ 간편식 출시

이마트24가 조선호텔 손종원 셰프와 협업한 간편식을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 신제품은 손종원 셰프와 스태프들이 매일 함께 즐기는 일상식에서 영감을 받은 ‘패밀리밀’ 콘셉트의 간편식이다. ‘패밀리밀’은 셰프와 스태프들이 브레이크타임에 함께 나누는 ‘일상식’을 뜻하는 용어다.

‘셰프들은 평소 무엇을 먹나요’라는 손 셰프가 가장 자주 듣는 질문에서 출발해, 단순 레시피 협업을 넘어 셰프의 일상과 문화를 그대로 담아내는 데 초점을 맞췄다.

손종원 셰프 협업 간편식 6종. (제공=이마트24)

손 셰프는 “셰프들도 결국 가장 편안한 맛, 가장 따뜻한 순간을 찾는다”며 “이번 시리즈는 실제로 직원들과 즐겨 먹는 레시피를 바탕으로 만들어 고객들이 믿고 선택할 수 있는 간편식을 목표로 완성했다”고 말했다.

이번에 선보이는 제품은 총 6종이다. 오는 26일부터 ▲떡갈비정식 도시락 ▲엄마반찬삼각을 매장에서 만나볼 수 있고, ▲함박얹은 나폴리탄스파게티 ▲스리라차마요참치김밥 ▲아보카도듬뿍CBLT샌드위치 ▲뉴욕스타일베이컨샌드위치는 다음 달 초 출시될 예정이다.

관련기사

이마트24는 이번 출시를 기념해, 12월 한달 간 손종원 셰프 협업 간편식 상품을 대상으로 다양한 프로모션을 진행한다. ‘떡갈비정식 도시락’ 구매 시 컵라면(육개장 소컵)을 증정하며, 나머지 5종 상품(샌드위치 2종, 삼각김밥, 파스타, 김밥)은 행사카드로 2개 이상 구매 시 50%할인 혜택을 제공한다.

양호승 이마트24 MD담당 상무는 “이번 협업은 단순히 셰프의 레시피를 활용한 수준을 넘어, 셰프와 스태프들이 실제로 먹는 ‘패밀리밀’ 문화를 담아낸 새로운 콘셉트의 간편식이다”며 “앞으로도 이마트24는 변화하는 고객 니즈에 맞춰 맛과 품질의 기준을 높이고, FF(Fresh Food)카테고리를 중심으로 한 ‘차별화 상품 전략’을 강화해 나갈 계획이다”라고 말했다.