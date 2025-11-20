이마트24, ‘탕화쿵푸마라탕’ 협업 간편식 3종 출시

이마트24가 마라 열풍을 대표하는 브랜드 ‘탕화쿵푸마라탕’과 손잡고 마라 간편식 3종을 오는 21일부터 순차 출시한다고 20일 밝혔다.

최근 ‘마라’는 일시적 유행을 넘어 하나의 식문화로 자리잡고 있다. 실제 이마트24의 마라 관련 상품 매출은 2022년 이후 매년 20% 이상 증가했다.

이번에 선보이는 마라 간편식은 ▲납작당면마라떡볶이 ▲마라라멘 ▲마라핫바 등 3종이다.

탕화쿵푸마라탕 협업 간편식. (제공=이마트24)

‘납작당면마라떡볶이’는 마라 소스에 1020세대가 선호하는 납작당면과 떡을 더해 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. ‘마라라멘’은 깊고 칼칼한 국물 맛이 특징이다. 마라핫바는 다음 달 출시된다.

이마트24는 신상품 출시를 기념해 떡볶이와 라멘을 제휴카드로 구매할 경우 1+1 혜택을 받을 수 있는 행사를 다음 달 말까지 진행한다. 같은 상품을 구매하는 고객을 대상으로 미니단무지를 증정하는 행사도 진행한다.

반가운 이마트24 신선HMR팀 MD는 “마라 열풍이 계속되는 가운데 마라맛 입문자부터 매니아까지 누구나 즐길 수 있는 마라 간편식 라인업을 새롭게 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객 취향을 빠르게 반영한 차별화 상품을 지속적으로 선보여 편의점 업계에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.