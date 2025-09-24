"혼자여도 명절 음식 즐기세요"…편의점, 추석 도시락 출시

추석 연휴를 일주일 앞두고 편의점업계가 홀로 추석을 보내는 ‘혼추족’을 겨냥한 명절 도시락을 선보였다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 ‘한가위 간편식 시리즈’ 7종을 순차적으로 선보인다고 24일 밝혔다.

CU는 올해 추석 간편식 라인업을 예년 1종에서 올해 7종으로 확대 출시했다. 정찬 도시락, 모둠전, 갈비, 잡채 김밥 등 명절 한상을 그대로 옮겨온 듯한 다양한 메뉴로 구성했다.

CU 2025 한가위 간편식. (제공=BGF리테일)

대표 상품인 ‘한가위 11찬 도시락’은 특제 소스로 구워낸 떡갈비를 비롯해 오미산적, 표고버섯전, 부추전, 김치전 4종과 고사리·시금치 등 나물, 떡까지 더했다.

동그랑땡, 깻잎전, 오미산적 등 다양한 전을 담은 ‘모둠전’과 특제 양념에 재워낸 ‘돼지 갈비’ 단품 도시락도 나온다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 ‘혜자추석명절도시락’을 이날부터 전국 매장을 통해 선보인다.

‘혜자추석명절도시락’은 9칸으로 구성된 전용 용기에 흑미밥, 김치볶음밥, 고구마밥 등 3종류의 밥과 함께 ▲고추장갈비양념제육 ▲너비아니구이 ▲잡채 ▲3색 나물(도라지·고사리·명태무말랭이무침) ▲모둠전(산적·동그랑땡·김치전) 등으로 구성됐고 후식으로 콩가루쑥찹쌀떡까지 더했다. 해당 상품은 다음 달 9일까지 한정 운영된다.

모델이 GS25 혜자추석명절도시락을 보여주고 있다. (제공=GS리테일)

세븐일레븐은 오는 30일 추석 명절 대표 메뉴인 소불고기를 활용한 ‘오색찬란풍성한상도시락’과 ‘소불고기삼각김밥’을 선보인다.

작년 추석 도시락보다 가격을 400원 낮춘 이번 추석 도시락은 매실액에 양념한 소불고기를 메인으로 모둠전(두부튀김, 오미산적, 김치전, 부추전)과 각종 나물(볶음김치, 무나물, 유채나물, 들깨궁채나물), 탕평청포묵, 버섯갈비, 미니약과로 구성된 총 12가지 반찬으로 구성됐다.

세븐일레븐은 이번 추석 간편식 출시를 기념해 다음 달 31일까지 오색찬란풍성한상도시락을 카카오페이머니 또는 농협카드로 결제 시 20% 현장 할인 혜택을 제공한다.

이마트24도 명절 대표 음식으로 구성한 ‘추석명절큰.Zip’도시락과 ‘추석보름달한판’을 오는 30일 출시한다.

세븐일레븐 추석 간편식 2종. (제공=코리아세븐)

‘추석명절큰.Zip’도시락은 잡채, 불고기 등 명절 대표음식을 메인으로 하고, 동그랑땡, 닭가슴살두부전, 해물파전, 고추장새우볶음, 도라지, 시금치, 고사리, 햄감자채, 볶음김치 등 총 12가지 반찬으로 구성했다.

‘추석보름달한판’은 잡채, 불고기, 동그랑땡, 닭가슴살두부전, 김치전, 해물파전 황태채무침, 3색나물, 볶음김치 등으로 구성해 다양한 명절음식을 모두 맛볼 수 있다.

한편 편의점의 명절 도시락 매출은 매년 꾸준히 증가하고 있다. CU에 따르면 최근 3년간 명절 연휴 기간(당일 포함 3일 기준) 도시락의 전년 대비 매출은 2022년 13.4%, 2023년 18.5%, 2024년 20.8%로 두 자릿수 신장률을 기록했다.

도시락 매출을 입지별로 살펴보면 대학가, 원룸촌, 오피스텔 등 1인 가구 비중이 높은 입지에서의 매출 비중이 65.1%에 달했다.