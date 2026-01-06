기대반 우려반 ‘흑백요리사2’...백종원·안성재·손종원이 살렸다

시즌1 인기와 출연진 논란 속 기대와 우려를 한 몸에 받은 흑백요리사2가 백종원·안성재 심사위원과 손종원 등 스타 셰프들의 활약에 인기를 더해간 것으로 나타났다.

PAI 연구소가 지난해 12월 16~31일 분석한 언론 노출 분석 보고서에 따르면, 흑백요리사2가 공개된 16일 네이버 기사 수는 521건으로 집계됐다. 이는 조사 기간 내 최고 기록이다.

이날 기사는 프로그램 시작에 따른 기대감과 백종원 셰프 출연에 대한 우려감이 뒤섞였다. 지난해 1월 시작된 '빽햄 원산지 이슈'부터 원산지 허위 표기 논란 등 더본코리아 백종원 대표에 대한 부정적 여론이 반영되면서 흑백요리사2 흥행 여부에 기대감이 고조됐다.

사진=PAI 연구소

그 후 흑백요리사2 넷플릭스 기자간담회가 열린 지난달 18일 기사 건수는 255건으로, 백 셰프가 간담회에 불참하며 화제성이 극대화됐다.

다만, 방송이 진행되며 셰프들의 라이벌 구도가 형성되자 백 대표 논란은 점차 수그러들었다. 같은 달 20~21일엔 흑백요리사 시즌1 우승자 권성준 셰프와, 시즌2 강력한 우승 후보자인 백팀의 손종원 셰프에 대한 관심이 커지며 대중의 관심이 작품 자체에 집중되는 경향을 보였다.

흑백요리사 2 언론 노출 분석 보고서

백종원 연관어 네트워크

23일엔 백 대표가 일부 허위 보도에 대해 법적 승소를 이루고, 일부 제품 원산지 무혐의 판정을 받으며 기사 건수는 239건을 기록했다. 흑백요리사2 인기와 더불어, 일부 부정적 이슈가 해소되면서 시청자들의 관심은 더욱 각 라운드 우승 팀과 우승자에 쏠렸다.

회차가 거듭되며 시청자들의 기대감은 올라갔다. 2:2 팀전 및 톱 7 결과 일부가 공개되는 30일에는 약 82개의 기사가 발행, 팀전 결과에 초점이 맞춰진 집중 보도가 쏟아져 나왔다.

인물 키워드 TOP 10

이튿날인 31일엔 흑수저 '요리괴물'의 본명이 명찰에 노출되며 TOP7 결승 진출자 스포일러 논란이 일며 기사 건수는 179건까지 치솟았다.

PAI 연구소는 리포트에서 "흑백요리사2는 전작의 명성을 이어받아 초반부터 폭발적인 화제성을 기록했다. 특히 백종원, 안성재라는 심사위원 캐릭터와 손종원, 김도윤 등 스타 셰프들의 서사가 맞물려 강력한 시너지를 냈다"며 "경제적으로는 콘텐츠 IP의 즉각적인 수익화(협업) 모델이 정착됐다. 이는 향후 K-콘텐츠 비즈니스의 중요한 사례가 될 것"이라고 분석했다.