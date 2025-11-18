‘흑백요리사2’ 12월16일 공개…백종원 스치듯 예고편 등장

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’의 공식 예고편이 공개됐다. 예고편에는 출연진들과 함께 더본코리아 백종원 대표가 잠깐 등장했다.

18일 넷플릭스는 공식 계정을 통해 시즌2가 12월16일 방송된다며, 포스터와 예고편을 공개했다. 예고편 영상에는 미쉐린 2스타 셰프 이준과 한식·양식 미쉐린 1스타 손종원, 사찰음식 요리사 선재 스님 등이 백수저 참가자로 등장했다.

이 뒤 심사위원으로 출연한 백 대표의 얼굴이 약 1초 가량 짧게 등장했다.

흑백요리사 시즌2 예고편 영상에 출연한 더본코리아 백종원 대표. (사진=넷플릭스 공식 유튜브 영상 캡처)

백종원 대표와 더본코리아는 올해 초 빽햄 선물세트 가격 논란을 시작으로 식품위생법위반, 농지법 위반, 원산지 표기 오류 등 여러 문제에 연달아 휩싸였다. 여론이 악화되자 예정된 방송 활동은 중단됐고 일부 프로그램은 편성이 연기됐다.

논란이 거세지자 백 대표는 지난 5월 더본코리아 명의로 사과문을 내고 기업 쇄신에 집중하겠다며 이미 촬영된 방송 외에 더 이상의 방송 활동을 멈추겠다고 선언했다.

이후 공식석상에 모습을 드러내지 않다가 지난 17일 첫방송한 예능 ‘남극의 셰프’에 이어 ‘흑백요리사2’ 예고편에도 등장하면서 약 6개월 만에 다시 방송에 복귀하게 됐다.