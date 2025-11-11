더본코리아 "전가협 주장 일방적…조직적 왜곡 침묵 않겠다"

더본코리아가 전국가맹점주협의회(전가협)가 제기한 ‘백종원 대표 MBC 방송 편성 철회 촉구’ 기자회견과 관련해 “극히 일부 점주의 일방적인 주장일 뿐, 조직적인 왜곡에 대해선 더 이상 침묵하지 않겠다”고 반박했다.

더본코리아는 11일 입장문을 내고 “전가협이 마치 모든 가맹점주가 동일한 입장을 가진 것처럼 호도하고 있다”며 “이번 기자회견은 3천여 개 가맹점 중 특정 브랜드 소속 5명의 점주가 주도한 것”이라고 밝혔다.

회사는 “백종원 대표는 이미 지난 5월 제작 중이던 방송 프로그램을 마무리한 뒤 회사의 안정과 상생에 전념하겠다고 밝히고 이를 이행 중”이라며 “이 같은 상황을 전가협도 인지하고 있음에도, 이미 제작이 끝난 방송 편성을 부정적으로 이슈화하고 있다”고 주장했다.

백종원 대표가 기자간담회에서 회사의 사업 모델에 대해 설명하고 있다

더본코리아는 또 “일부 점주와 전가협, 관련 유튜버, 배후 세력이 연계된 조직적 ‘기업 죽이기’ 프레임이 이어지고 있다”며 “이들은 점주 권익 보호를 내세우지만 실상은 전가협 소속 점주 5명에게만 보상금을 지급하라는 압박을 행사하고 있다”고 덧붙였다.

회사 측은 “지속적인 왜곡 주장과 여론몰이로 브랜드 이미지가 훼손되고, 결국 다수의 점주들이 피해를 입고 있다”며 “더 이상의 피해를 막기 위해 앞으로 적극적으로 입장을 표명하고 대응하겠다”고 강조했다.

이어 “모든 조사와 의혹에 성실히 임하고 있으며, 내부적으로 부족한 부분이 확인될 경우 진정성 있게 개선하고 있다”면서 “전가협 역시 사실 왜곡과 무리한 요구로 점주와 기업 모두를 괴롭히는 행위를 멈추길 바란다”고 밝혔다.