저궤도 위성 충돌 위험...스타링크 절반 고도 70km 낮춘다

저궤도 위성 숫자가 급격히 늘어나면서 위성간 충돌 위험성이 높아졌다. 스타링크는 이에 4천400여기의 위성 고도를 낮추는 조정 작업에 돌입했다.

스타링크의 마이클 니컬스 엔지니어링 담당 부사장은 새해 첫날 자신의 X(옛 트위터)에 글을 올려 위성의 고도 재수정에 착수한다고 밝혔다.

이미 스타링크가 우주로 쏘아 올린 9천여 위성 가운데 4천400기를 현재 고도 550km에서 약 480km까지 단계적으로 낮출 예정이다.

니컬스 부사장은 “고도를 낮춰 스타링크의 궤도를 더욱 집약할 수 있으며, 여러 측면에서 우주 안전성을 향상시킬 수 있다”고 설명했다.

스페이스X에 따르면 지난해 12월 초 스타링크 위성이 중국 위성과 약 200km까지 근접한 사례가 발생했다. 중국에서 위성을 발사하기 전에 조율이 부족했다는 게 회사 측 설명이다.

현재 지구 궤도에 약 1만2천 기의 위성이 운용되고 있으며 이 가운데 기능을 상실한 위성도 여럿이다. 그런 가운데 스페이스X가 거듭 스타링크 위성 발사를 계속하고 있고 아마존 레오를 비롯해 중국도 위성 발사 경쟁에 합류한 상황이다.

최근 스타링크 위성 1기가 이상 작동으로 약 420km 고도에서 제어 불능에 빠져 지구로 낙하하기도 했다. 스타링크의 고도 수정 발표는 이 사건이 공개된 지 약 2주 뒤에 나왔다.

위성 고도 수정에는 태양 활동에 따른 이유도 거론됐다.

태양 활동은 약 11년 주기로 변동하는데 태양의 플레어나 흑점 활동이 가장 적어지는 시기에는 대기 밀도가 낮아져 위성에 작용하는 공기 저항이 줄어들고 궤도에 오래 머무르기 쉬워지는데 이는 궤도 혼잡의 장기화 위험도 커진다는 점을 뜻한다.