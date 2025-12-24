스타링크 위성, 지구로 추락 중…근접 사진으로 봤더니 [우주로 간다]

스페이스X의 스타링크 광대역 인터넷 위성 가운데 하나가 궤도상에서 이상 현상을 일으킨 뒤 지구로 추락하는 모습이 위성 사진에 포착됐다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 23일(현지시간) 보도했다.

지난 17일 스타링크 위성 1기가 지상과 통신이 두절되고 추진 탱크에서 가스가 분출되는 등 이상 현상을 겪었다. 스페이스X는 해당 위성이 지구 대기권으로 추락할 예정이며 수 주 내에 지구 대기권에 재진입해 소멸될 것이라고 밝혔다.

벤터의 월드뷰-3 위성이 2025년 12월 18일 지구와의 교신이 끊긴 스타링크 위성의 사진을 촬영했다. (출처=벤터)

이어 지난 18일 미국 위성업체 벤터(구 맥사 테크놀로지)는 지구 관측위성 월드뷰-3을 이용해 약 241㎞ 거리에서 스타링크 위성을 촬영했다. 이번 촬영은 스페이스X 요청으로 진행된 것으로 알려졌다.

공개된 사진은 우주에서 촬영한 근접 사진으로, 네모난 모양의 인공위성이 몸체 양쪽에 길고 직사각형 모양의 태양광 패널을 펼치고 있는 모습이 보인다.

우주 궤도에 배치될 예정인 스페이스X 스타링크 위성 (사진=스페이스X)

스페이스X 스타링크 엔지니어링 부사장 마이클 니콜스는 엑스(X)를 통해 “월드뷰-3 위성이 수집한 영상에 따르면, 스타링크 위성 35956은 대체로 온전한 상태로 보인다”며, “추가 분석 결과, 이번 사건으로 인해 추적 가능한 소수의 파편이 발생한 것으로 판단되며, 해당 위성과 파편들은 수주 내 대기권에 재진입해 완전히 소멸될 것으로 예상된다”고 밝혔다.

스타링크 메가콘스텔레이션은 현재 구축된 위성 군집 가운데 최대 규모다. 현재 약 9,300기의 위성이 운용 중으로, 이는 지구 궤도를 도는 전체 가동 위성의 약 65%를 스페이스X가 운영하고 있음을 의미한다. 이 수치는 계속 증가하고 있다.

스페이스X는 올해만 122회의 스타링크 발사 임무를 수행하며 3,000기 이상의 위성을 저궤도에 추가 배치한 상태다.