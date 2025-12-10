스페이스X, 내년 상장 추진…테슬라 시총 넘을까

일론 머스크의 우주탐사 기업 스페이스X가 2026년 상장을 계획하고 있다고 블룸버그 통신이 9일(현지시간) 보도했다.

익명의 소식통에 따르면, 스페이스X는 최소 300억 달러(44조1,150억원) 자금 조달을 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중으로 기업 가치를 1조5천억 달러(약 2천206조원)로 평가 받는 것을 목표로 하고 있다.

IPO 시점은 이르면 내년 중후반으로 예상되지만 상황에 따라 2027년으로 밀릴 가능성이 있다고 전했다.

일론 머스크의 우주탐사기업 스페이스X가 내년 기업공개를 준비 중이다. (사진=스페이스X)

최근 며칠간 머스크와 회사 이사회는 주요 임원 채용, 자금 사용 계획 등을 포함한 상장 전략을 구체화하는 작업을 진행해 온 것으로 알려졌다.

만약, 스페이스가 목표한 기업가치를 인정받을 경우 현재 테슬라의 시총(약 1조4,000억달러)을 뛰어넘게 된다. 한 관계자는 스페이스X가 상장으로 확보한 투자금 일부를 우주 기반 데이터 센터 개발에 사용할 예정이라고 밝혔다.

스타링크 위성 발사 장면. (사진=스페이스X)

스페이스X 기업가치는 지난 7월 지분 거래에서 4,000억 달러(589조원)로 평가된 바 있다. 또 지난 5일 월스트리트저널(WSJ)은 스페이스X가 기존 주주 지분 매각(세컨더리 거래)를 추진 중이며 이를 통해 기업가치를 약 8,000억 달러로 끌어올리려 하고 있다고 보도했다.

스페이스X는 위성 인터넷 서비스 스타링크 서비스를 전세계에 제공하고 있으며, 지난 10월 기준 스타링크 위성 발사 누적 개수는 1만기에 달했다. 회사 매출의 절반 이상이 스타링크 사업에서 발생하는 것으로 추정된다.

소식통들은 스페이스X의 내년 매출을 최소 220억 달러(32조3,510억원)에서 최대 240억 달러(35조2920억원)로 예상했다.